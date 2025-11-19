Un boxeur binational ignoré par la France opte pour l’Algérie

À seulement 19 ans, Johein Maache a fait un choix qui pourrait transformer sa jeune carrière : le champion de France junior de boxe a décidé de défendre désormais les couleurs de l’Algérie sur la scène internationale. Une orientation sportive et identitaire qui marque un tournant majeur pour ce talent précoce.

Sacré champion de France jeunes en février 2024 dans la catégorie des moins de 75 kg, le Lillois espérait naturellement intégrer la dynamique de l’équipe de France. Pourtant, après ce titre national, aucun contact n’a été établi avec la Fédération française de boxe. Pas d’appel, pas de convocation, pas même un signe d’intérêt. Une absence totale de reconnaissance qui a profondément déçu le jeune boxeur. « Depuis mon titre, il y a un an et demi, je n’ai eu aucune nouvelle de l’équipe de France », confie-t-il dans une interview accordée à La Voix du Nord. Malgré cette frustration, Maache refuse de s’apitoyer et décide de rebondir.

Avec l’aide de son entraîneur, Hocine Soufi, il explore alors la piste algérienne. Très vite, les contacts se nouent et les portes s’ouvrent. Johein se rend à Alger pour un premier essai et fait forte impression lors de ses séances d’entraînement. Séduit par son profil explosif et sa détermination, un club local lui propose immédiatement de rejoindre ses rangs. Pour Maache, cette opportunité tombe à point nommé : représenter le pays de ses grands-parents est autant un honneur qu’un nouveau départ.

Johein Maache sur les traces de Kaylia Nemour

Désormais licencié en Algérie, le jeune boxeur prépare avec ambition les championnats d’Algérie prévus en janvier 2026. Parallèlement, il poursuivra son développement professionnel en France, où il est attendu à Lille pour disputer son premier combat chez les pros dès le mois d’avril. Un double calendrier exigeant qui l’obligera à multiplier les aller-retours entre les deux rives de la Méditerranée, sans que cela ne l’inquiète. « L’intensité des entraînements en Algérie est plus forte qu’en France », témoigne-t-il, reconnaissant que cette rigueur lui offre un environnement idéal pour progresser.

La démarche de Johein Maache rappelle le parcours récent de Kaylia Nemour, devenue championne olympique à Paris 2024 sous les couleurs algériennes après avoir été écartée par la Fédération française. Son triomphe mondial à Jakarta, le 24 octobre dernier, symbolise la réussite possible pour ces athlètes talentueux qui se tournent vers l’Algérie lorsque la France leur ferme la porte. Comme Nemour, Maache espère aujourd’hui écrire une nouvelle page de l’histoire sportive algérienne.

Vers une nouvelle ère en boxe professionnelle

Concernant les Jeux olympiques, le jeune boxeur se montre prudent. Il n’en fait pas une priorité, même s’il n’écarterait jamais une telle opportunité. « Si les JO se présentent, ça ne se refuse pas, mais ce n’est pas mon rêve principal », explique-t-il. Son objectif est ailleurs : réussir sa transition vers la boxe professionnelle, un univers où les combats s’étalent sur 10 à 12 rounds, à mille lieues du format court des joutes olympiques.

Ambitieux, déterminé et animé d’un profond attachement familial, Johein Maache s’affirme comme un nouvel espoir de la boxe algérienne. Entre Lille et Alger, il construit étape par étape une trajectoire ascendante, porté par le désir de briller au plus haut niveau. Une carrière en devenir, guidée par le courage de suivre sa propre voie.

