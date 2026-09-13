Un bond de 52,6 % en six mois : l’Algérie augmente fortement ses achats de machines italiennes

Les échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Italie ont atteint près de 6,78 milliards d’euros au premier semestre 2026. Les échanges restent toutefois marqués par une forte présence de l’énergie algérienne, tandis que les entreprises italiennes accélèrent leurs ventes de machines et d’équipements destinés à plusieurs secteurs de production en Algérie.

Selon l’agence italienne Nova, qui s’appuie sur des données d’Eurostat traitées par l’Agence italienne pour le commerce extérieur (ICE), les exportations italiennes vers l’Algérie ont progressé de 7,5 % sur un an entre janvier et juin, pour atteindre 1,56 milliard d’euros. Dans le même temps, les importations italiennes en provenance d’Algérie ont reculé de 4,8 %, à 5,22 milliards d’euros.

Échanges commerciaux Algérie-Italie : les machines représentent plus de 40 % des exportations italiennes

La progression des ventes italiennes repose principalement sur le secteur des machines et équipements. Sur les six premiers mois de l’année, ces produits ont représenté environ 650 millions d’euros, soit plus de 40 % des exportations italiennes vers l’Algérie.

Le secteur affiche ainsi une hausse de 52,6 % sur un an. Plusieurs catégories de machines participent à cette progression, avec une nette accélération pour les équipements d’usage général.

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Les machines d’usage général arrivent en tête avec 280 millions d’euros, en hausse de 154,5 %. Cette catégorie comprend notamment les turbines, les pompes, les compresseurs ainsi que différents équipements fluidodynamiques.

Les autres machines d’usage général ont atteint 186 millions d’euros, soit une progression de 29,1 %. Les machines spéciales, de leur côté, représentent 159 millions d’euros, en hausse de 10,8 %.

Ces équipements trouvent notamment des débouchés dans la construction, les carrières, l’agroalimentaire, la transformation des matières plastiques et l’imprimerie.

D’autres produits ont également soutenu les exportations italiennes vers l’Algérie :

Les produits pétroliers raffinés : 231 millions d’euros, en hausse de 19 % ;

Les produits chimiques et dérivés : 112 millions d’euros, malgré une baisse de 14,4 % ;

Les métaux de base : en recul de 34,3 % ;

Les produits métalliques ouvrés : en baisse de 9,2 %.

L’Algérie reste un fournisseur énergétique majeur de l’Italie

Du côté algérien, les exportations vers l’Italie restent largement dominées par les produits énergétiques. Le gaz naturel représente à lui seul environ 4,3 milliards d’euros, soit plus de 82 % des importations italiennes depuis l’Algérie.

Les achats de gaz sont restés quasiment stables sur un an, avec une légère baisse de 0,06 %. L’Italie a également importé 442 millions d’euros de produits pétroliers raffinés et 327 millions d’euros de pétrole brut.

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Cette répartition confirme la complémentarité des échanges entre les deux pays. L’Algérie fournit principalement de l’énergie, tandis que l’Italie renforce ses ventes de machines, d’équipements et de technologies au marché algérien.

Agriculture : l’Italie veut aussi accélérer sur les machines

Cette dynamique ouvre notamment de nouvelles perspectives dans l’agriculture. Une mission commerciale italienne est attendue à Alger les 28 et 29 septembre, avec une délégation de 15 entreprises spécialisées dans les technologies agricoles.

Organisée à l’initiative de l’Agence italienne pour le commerce extérieur (ITA), en partenariat avec FederUnacoma, cette mission doit notamment explorer les possibilités de partenariat dans le machinisme agricole, les systèmes d’irrigation et la modernisation de la production.

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L’initiative intervient alors que les exportations italiennes de machines et d’équipements vers l’Algérie ont déjà progressé de 52,6 % au premier semestre.

Les chiffres du premier semestre dessinent ainsi une relation commerciale toujours largement portée par l’énergie, mais avec une progression marquée des équipements italiens. Le prochain rendez-vous agricole à Alger permettra aux entreprises italiennes de poursuivre cette dynamique sur un marché où la modernisation des moyens de production figure parmi les axes de coopération annoncés.