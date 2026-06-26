Un bond confirmé propulse Alger au TOP 50 mondial dans un secteur qui sort enfin du rouge

64e place mondiale pour l’Algérie, top 50 pour la capitale, le secteur des télécoms a de quoi se réjouir. C’est ce constat que le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a partagé mercredi avec les opérateurs de téléphonie mobile et l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE).

Mais l’agenda ne laisse pas de répit, l’été arrive avec son lot de vacanciers sur le littoral et ses réseaux sous pression. Et cette année, les élections s’ajoutent à l’équation, imposant dès à présent un gel strict de toute intervention technique sur les réseaux.

Une qualité de service en nette progression pour l’Internet mobile

Lors de cette rencontre, le ministre a d’abord dressé un bilan positif des avancées enregistrées ces derniers mois en matière de qualité du service. Ces efforts ont permis à l’Algérie de grimper à la 64e place au niveau mondial dans le classement de l’Internet mobile. Alger, de son côté, intègre désormais le top 50 des meilleures villes mondiales en termes de performance et de débit.

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Des résultats que Zerrouki a salués, tout en appelant les opérateurs à multiplier les efforts pour étendre cette qualité de service à l’ensemble du territoire national.

Élections obligent : un gel total des opérations opérations techniques imposé

Au-delà du bilan, le ministre a insisté sur la nécessité de renforcer la vigilance opérationnelle et la coordination technique entre les différents acteurs du secteur.

Une consigne ferme a accompagné cet appel. Le gel de toutes les opérations de maintenance et des mises à jour, du 25 juin au 5 juillet, en raison des élections qui se tiennent durant cette période. Une mesure de précaution destinée à éviter toute perturbation des réseaux pendant un rendez-vous aussi sensible.

Télécoms : plus de 300 sites renforcés dans les wilayas côtières

La réunion a également permis d’examiner en détail les préparatifs liés à la saison estivale, période où la fréquentation du littoral algérien fait grimper la demande en accès aux réseaux de communication et de données.

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Pour y faire face, les opérateurs ont procédé au déploiement et au renforcement de plus de 300 sites dans 14 wilayas côtières. L’objectif est double :

Améliorer la couverture réseau dans ces zones à forte affluence estivale ;

Absorber la hausse prévisible de la demande en données et en communications durant l’été.

Vers 3000 zones supplémentaires couvertes dès le second semestre 2026

Le ministre a aussi tracé les contours des prochaines étapes du programme national de couverture. Il a annoncé la poursuite de la mise en œuvre des programmes en cours, avec l’achèvement du dispositif destiné à 1400 zones, et la préparation du lancement d’un nouveau projet englobant 3000 zones supplémentaires au cours du second semestre 2026. Cette extension vise à réduire les écarts numériques entre les régions et à renforcer la couverture dans les territoires encore peu desservis.

Entre bilan flatteur et consignes strictes, cette réunion de coordination dessine les contours d’un été sous surveillance technique renforcée pour les télécommunications algériennes, le temps que se déroulent les échéances électorales et que le pic de fréquentation estivale retombe.