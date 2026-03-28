Un bateau Corsica Linea a-t-il frôlé le naufrage à Béjaïa ? Voici ce qu’il s’est vraiment passé

Les images ont fait le tour des réseaux sociaux ce vendredi 27 mars : on y voit un navire de la Corsica Linea malmené par les flots dans le golfe de Béjaïa, avec d’épaisses colonnes de fumée noire s’échappant de ses cheminées.

Si la panique a gagné certains passagers et internautes, parlant de « miracle » ou de « naufrage évité », la réalité technique est bien plus nuancée.

Derrière ces scènes impressionnantes se cachent des phénomènes physiques connus des marins et une maîtrise technologique précise. Décryptage.

Le Roulis : Un mouvement spectaculaire mais naturel

Ce que beaucoup ont interprété comme une perte de contrôle est en réalité un phénomène physique standard : le roulis.

Le roulis est le mouvement de rotation d’un navire autour de son axe longitudinal (de l’avant vers l’arrière). Il crée une oscillation latérale, faisant pencher le bateau alternativement sur tribord (droite) et sur bâbord (gauche).

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Dans le cas de Béjaïa, la houle et le vent venaient « par le travers » (sur le côté du navire). Lorsque l’énergie des vagues frappe la coque latéralement, le navire entre en oscillation. C’est impressionnant visuellement, surtout pour un géant des mers, mais les navires modernes sont conçus pour supporter des angles d’inclinaison très prononcés sans aucun risque de chavirer grâce à leur centre de carène et leur stabilité statique.

Pourquoi cette fumée noire inquiétante ?

L’un des points qui a le plus effrayé les observateurs est l’épaisse fumée noire sortant des cheminées. Loin d’être le signe d’une avarie ou d’un incendie, c’est au contraire la preuve que le navire répondait parfaitement.

Pour contrer la dérive causée par des rafales de vent latérales et éviter que le navire ne soit poussé vers des zones de faible profondeur, les officiers mécaniciens ont sollicité les moteurs à leur puissance maximale.

À Béjaïa, l’équipage a dû composer avec un couplage de plusieurs mouvements (Roulis, Tangage, Lacet). Ce qui a été perçu comme une dérive dangereuse était en fait une manœuvre délibérée de maintien de position pour attendre une accalmie ou stabiliser la trajectoire.

Trafic maritime perturbé : Algérie Ferries ajuste son programme

Face à cette dégradation brutale des conditions météorologiques, la prudence est de mise dans le secteur maritime. Si la Corsica Linea a réussi son passage, la compagnie nationale Algérie Ferries a préféré opter pour la sécurité en révisant son calendrier :

Alger – Marseille : Le départ initialement prévu le dimanche 29 mars est décalé au lundi 30 mars à 16h00.

: Le départ initialement prévu le dimanche 29 mars est décalé au lundi 30 mars à 16h00. Annulations : Les liaisons Marseille – Oran (30 mars) et Oran – Marseille (1er avril) sont annulées.

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