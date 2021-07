Un baron de la drogue recherché par Interpol arrêté à El Oued

Les éléments de la police de la wilaya d’El Oued ont pu procéder, avant-hier, à l’arrestation d’un homme qui se trouve être l’objet d’un mandat d’arrêt international. Recherché en Algérie, mais aussi par Interpol, l’homme, âgé d’environ 40 ans, serait un véritable baron de la drogue.

Selon le quotidien arabophone Al Khabar, qui cite ses propres sources, l’arrestation du mis en cause a eu lieu le 16 juillet dernier, au niveau de la ville d’El Oued. L’accusé, âgé de plus 40 ans, précise la même source, serait impliqué dans le trafic de drogue à un niveau international. Qualifié d’un véritable « baron de la Drogue », l’homme est également recherché par Interpol.

Une opération réussie

Le mis en cause a été arrêté par les éléments de la Brigade Mobile de la Police Judiciaire (BMPJ) dans l’une des habitations de la ville de El Oued suite à des informations qui ont permis de le localiser. En effet, c’est suite à ces informations que les policiers ont pu dresser un plan bien ficelé en coordination avec les instances judiciaires compétentes. Un plan qui a débouché sur une arrestation réussie, mais également sur une importante saisie.

Une fois à l’intérieur de l’appartement, les policiers ont vite fait d’identifier la cible et ont efficacement procédé à son arrestation. Suite à cela, une quantité évaluée à un 1.4 kilo de Kif traité a été retrouvée dans l’appartement ainsi que près de 300 pilules hallucinogènes. Le mis en cause était aussi en possession d’une importante somme d’argent ainsi que d’une arme blanche

Suite à son arrestation, l’accusé a été présenté devant le procureur de la république prés le tribunal d’El Oued, ce dernier à décidé de le mettre en détention provisoire en attendant la tenue de son procès. Il est à rappeler que le phénomène de la vente et de la consommation de la Drogue prend de plus en plus des dimensions inquiétantes en Algérie.