Un barbecue tourne mal à Saïda, le feu ravage une partie de la forêt (Photos)

Un barbecue qui a mal tourné à Saida a fini par incendier une grande partie de la forêt de Tafrent dans la région de Kardad. Un examen est actuellement en cours par les autorités judiciaires compétentes pour déterminer les circonstances et identifier les parties impliquées pour les traduire en justice.

Selon un communiqué des services de la protection civile de Saida, un incendie s’est déclaré dans la forêt de Tafrent tôt dans la matinée. Ces mêmes services sont intervenus pour éteindre le feu à environ 11h35. Les forces de la protection civile, les agents forestiers, appuyés par des membres de l’armée nationale populaire et la gendarmerie nationale, ont été mobilisés. Des réservoirs et du matériel d’infrastructures publiques ont également été mis à contribution, notamment par l’Office national de l’assainissement et l’Algérienne des eaux.

L’incendie a ravagé environ 0,8 hectare de forêt. Heureusement, le reste de la forêt a pu être sauvé et une surveillance continue est assurée par l’armée nationale populaire, la gendarmerie nationale et les services forestiers, qui resteront sur place jusqu’à ce samedi pour éliminer tout risque résiduel.

Selon les premières informations, l’incendie serait dû aux restes d’un barbecue, un comportement à éviter dans nos forêts qui représentent une richesse pour tous. Dès qu’il a entendu la nouvelle, le wali de la wilaya, Ahmed Boudouh, s’est rendu sur les lieux pour superviser et coordonner les interventions. Il a également apporté son soutien moral aux intervenants sur place, profitant de l’occasion pour présenter ses vœux de l’Aïd et ses remerciements pour la réussite de l’opération d’extinction.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances et identifier les parties responsables de l’incendie en vue de les traduire en justice.

Aïd El Adha : Bilan de 9 morts, 560 blessés et 15 incendies

Au cours de la fête de l’Aïd Al-Adha, le pays a été marqué par une série d’accidents de la route et d’incendies. Selon le bilan, 9 personnes ont perdu la vie et 560 autres ont été blessées dans 425 accidents de la route survenus dans différentes régions du pays. De plus, les services de la protection civile ont dû faire face à 15 incendies en l’espace de 24 heures.

Selon les informations fournies par les services de la protection civile ce samedi, 3 personnes sont décédées et 207 autres ont été blessées dans 132 accidents de la route qui ont eu lieu au cours des dernières 24 heures dans diverses régions du pays.

Par ailleurs, les forces de la protection civile ont été mobilisées pour combattre une série d’incendies qui ont éclaté au cours des dernières 24 heures dans plusieurs wilayas du pays, notamment Saida, Ain Temouchent, Tiaret, Constantine, Oran, Tlemcen, Oum El Bouaghi, Sidi Bel Abbes, Guelma, Ain Defla, Skikda et Naâma.

Pour faire face à cette situation, un dispositif d’alerte et de prévention a été activé, permettant de mobiliser les ressources matérielles et humaines nécessaires pour éteindre ces incendies et empêcher leur propagation à d’autres zones de végétation.