Un avion de Turkish Airlines atterrit d’urgence à Alger suite à un cas de suicide

La compagnie aérienne Turkish Airlines a fait face, mardi 25 juillet dernier, un drame qui s’est produit à bord d’un vol reliant entre la capitale Istanbul et Marrakech. Le vol en question a été contraint de faire demi-tour et d’atterrir d’urgence au niveau de l’aéroport d’Alger.

En effet, l’avion en question a été contraint de faire un atterrissage d’urgence à Alger en raison d’un cas de suicide. En effet, un passager a décidé de mettre fin à ses jours en plein vol.

Un passager se suicide à bord d’un avion à destination de Marrakech

Il s’agit, notamment, du vol TK619, opéré par un Boeing 737 Max 8. L’avion en question avait quitté Istanbul à 12 h 41 et devait atterrir à Marrakech vers 15 h 15. En effet, le passager, dont la nationalité n’a pas été divulguée, s’est renfermé dans les toilettes de l’engin. Et ce, pour une période inhabituellement longue.

Après avoir constaté l’absence du passager en question, les stewards ont forcé la porte des toilettes de l’appareil. Le voyageur a été retrouvé inconscient. Par ailleurs, l’équipage et un médecin présent à bord de l’avion sont intervenus pour lui prodiguer les premiers secours.

Face à cette situation, le commandant de bord a décidé de faire demi-tour et d’atterrir d’urgence à l’aéroport d’Alger. Arrivé au sol, les équipes de secours qui sont intervenues ont constaté le décès du voyageur. Et ont souligné un cas de suicide. Par ailleurs, selon la presse turque, une fois le corps du défunt a été pris en charge par les autorités locales. L’avion en question a repris son trajet vers Marrakech. Et ce, après avoir obtenu les autorités nécessaires.

Pour rappel, il y a seulement quelques jours, les autorités algériennes ont accordé une autorisation exceptionnelle à un avion de la compagnie aérienne Saudi arabien Airlines. Qui, a été contrainte d’atterrir d’urgence en Algérie. Et ce, secourir une passagère marocaine, âgée de 76 ans. Cette dernière a rencontré des problèmes de santé lors de ce vol.

