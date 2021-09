Un autre vaccin administré en Algérie reconnu par la France

Alors que l’Algérie a été confrontée à une nouvelle vague de contamination au Covid-19, le gouvernement français a décidé, le 19 août 2021, de placer les voyageurs en provenance de ce pays sur la liste rouge.

En effet, la France avait considéré l’Algérie comme » pays dans lequel on observe une circulation active du virus avec présence de variants préoccupants « . Sur ce, de nouvelles mesures ont été entrées en vigueur pour les voyageurs en provenance de ce pays.

Ces dernières exigent aux voyageurs d’être vaccinés uniquement par les vaccins homologués par l’Agence européenne du médicament, à savoir, Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Janssen, afin de pouvoir entrer dans le territoire français sous réserve de présenter un test PCR négatif réalisé au plus 72 h avant l’embarquement.

En revanche, si ces mêmes voyageurs ne sont pas vaccinés, ils devront justifier d’un motif impérieux, présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures avant l’embarquement et s’auto-isoler pendant dix jours à leur arrivée en France.

Le vaccin chinois Sinovac désormais reconnu par la France

En effet, selon un décret paru hier, mercredi 22 septembre sur le Journal officiel français, tous les vaccins validés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à l’instar du vaccin chinois Sinovac, le Serum Institute of India et Sinopharm, sont désormais reconnus par la France.

Sur ce, les voyageurs depuis l’Algérie ayant reçu leurs doses du vaccin chinois Sinovac, vont pouvoir voyager en France, et ce, en statut de voyageurs vaccinés, et ne seront plus soumis aux mesures restrictives imposées par le gouvernement français auparavant.

Par ailleurs, les voyageurs vaccinés par ledit vaccin doivent s’acquitter d’une nouvelle obligation nécessaire, qui leur impose de recevoir une dose complémentaire de vaccin Pfizer ou Moderna, et ce, afin de disposer d’un pass sanitaire en France.

Il convient également d’indiquer que le nouveau décret précise que le pass sanitaire sera délivré aux voyageurs après sept jours de l’administration de la dose complémentaire de Pfizer ou Moderna.