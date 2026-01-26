Un autre supporter algérien condamné au Maroc pour cette raison

Un nouvel incident impliquant un supporter algérien a conduit à une condamnation judiciaire au Maroc, en marge de la Coupe d’Afrique des nations 2025. Les faits se sont déroulés au Grand stade de Marrakech, lors du quart de finale très attendu entre l’Algérie et le Nigeria, une rencontre suivie par des milliers de spectateurs et largement médiatisée sur les réseaux sociaux.

Au cœur de la polémique, des vidéos devenues virales montrent un supporter algérien en train de déchirer ostensiblement des billets de monnaie nationale marocaine depuis les tribunes. Les images, filmées par d’autres supporters, ont rapidement circulé sur les plateformes numériques. En l’espace de quelques heures, la séquence s’est propagée comme une traînée de poudre, attirant l’attention des autorités locales.

Grâce aux images diffusées en ligne, le supporter en question a été rapidement identifié puis interpellé par les services de sécurité. Selon les informations relayées par plusieurs médias marocains, l’individu a reconnu les faits qui lui ont été reprochés lors de son audition par les enquêteurs. Il a ensuite été présenté devant la justice en première instance.

Le supporter condamné à 8 mois de prison ferme et une amende de 500 dirhams

À l’issue de son procès, le tribunal de Marrakech a prononcé une peine de huit mois de prison ferme à son encontre, assortie d’une amende de 500 dirhams. Le verdict était tombé jeudi dernier le 22 janvier. En droit marocain, la destruction volontaire de la monnaie est un délit pénal qui sanctionne l’outrage aux symboles de l’État.

Il convient de rappeler qu’il s’agit du deuxième supporter algérien condamné au Maroc en l’espace d’une semaine. En effet, le tiktokeur algérien Raouf Belkacemi avait déjà été condamné précédemment à deux mois de prison ferme, accompagnés également d’une amende de 500 dirhams. Ce dernier a été poursuivi pour des faits qualifiés de délits d’insulte et de diffamation, ainsi que pour atteinte publique à la pudeur, selon les chefs d’accusation retenus par la justice marocaine.

La condamnation de Raouf Belkacemi a rapidement fait réagir les internautes, aussi bien au Maroc qu’en Algérie. Sur les plateformes numériques, les avis sont partagés. Certains estiment que la justice a appliqué la loi face à des comportements jugés inacceptables, tandis que d’autres dénoncent une sanction sévère et s’interrogent sur les limites de la liberté d’expression des influenceurs.

