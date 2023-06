Un autre roman de Yasmina Khadra adapté en film, un Algérien le réalisera

Un autre roman de l’auteur algérien, Yasmina Khadra sera adapté en film. C’est Yasmina Khadra lui-même, qui l’a annoncé sur sa page officielle Facebook.

En effet, il y’a quelques jours, l’auteur à succès algérien, Yasmina Khadra a annoncé qu’un de ses romans, sera adapté en film. Il s’agit du livre « À quoi rêvent les loups ». L’auteur a précisé que les droits cinématographiques ont été cédés, mais aussi que le réalisateur du film sera un Algérien, en émettant le souhait que le tournage se fasse en Algérie.

Par ailleurs, ce n’est pas le premier roman de l’auteur algérien Yasmina Khadra qui sera adapté en film. « Ce que le jour doit à la nuit », l’avait déjà été en 2012 et avait connu un franc succès, dont le synopsis est l’Algérie durant les années 1930. Younes a 9 ans lorsqu’il est confié à son oncle pharmacien à Oran. Rebaptisé Jonas, il grandit parmi les jeunes de Rio Salado dont il devient l’ami. Dans la bande, il y a Emilie, la fille dont tous sont amoureux. Entre Jonas et elle naîtra une grande histoire d’amour, qui sera bientôt troublée par les conflits qui agitent le pays.

Retour sur « A quoi rêvent les loups », le roman de Yasmina Khadra qui revient sur la décennie noire en Algérie

D’après Yasmina Khadra, ce livre a été « écrit sur le terrain de toutes les horreurs durant la décennie noire. » De plus, selon lui « ce roman s’attarde sur les dérives d’une société sans âme et sans projet, l’Algérie des années 1980-2000, qui a vu la prédation, la rapacité boulimique de la classe gouvernante corrompue et incompétente et l’injustice tentaculaire expédier toute une nation en enfer. »

En outre, l’histoire de ce roman revient sur la vie de Nafa Walid est un jeune Algérois d’origine très modeste qui rêve d’une très improbable carrière d’acteur international. En attendant la gloire, il devient chauffeur de l’une des plus prestigieuses familles d’Alger. Il découvre du même coup l’univers totalement corrompu de la nomenklatura algérienne.

A LIRE AUSSI : Rare en Algérie : importante queue devant une librairie d’Alger pour une dédicace de Yasmina Khadra