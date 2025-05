Un astéroïde illumine le ciel algérien : une première étude scientifique signée CRAAG

Le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) vient de publier une étude inédite sur un phénomène céleste rare observé en Algérie : une boule de feu spectaculaire, visible depuis M’sila jusqu’au sud de l’Espagne, a traversé le ciel le 7 mai 2023 à 23h59, déclenchant une onde de choc ressentie jusque dans le sud-est de l’Allemagne. Ce travail marque une première dans l’histoire scientifique algérienne.

Ce que les témoins ont vu cette nuit-là n’était pas une simple étoile filante. Il s’agissait d’un petit astéroïde, aussi appelé bolide, dont l’explosion dans l’atmosphère a généré une lumière plus intense que celle de la pleine lune.

Selon le CRAAG, l’objet céleste s’est désintégré à environ 35 kilomètres d’altitude, au-dessus de la région d’El Hakimia dans la wilaya de Bouira.

Une puissance équivalente à 178 tonnes de TNT

Les données récoltées grâce aux capteurs et instruments du CRAAG révèlent que le météore mesurait entre 50 cm et 1 mètre de diamètre, pour une masse estimée entre 4 et 14 tonnes. L’énergie libérée lors de son explosion équivaut à celle de 178 tonnes de TNT.

Cette libération brutale d’énergie a généré une onde de choc captée par 14 stations sismiques en Algérie, provoquant des vibrations équivalentes à un séisme de magnitude 2,1 sur l’échelle de Richter.

Fait remarquable : l’explosion du bolide a été si puissante que ses ondes infrasonores ont été détectées jusqu’au sud-est de l’Allemagne, confirmant l’ampleur du phénomène.

C’est la première fois qu’un tel événement est analysé de manière aussi détaillée en Algérie grâce à des outils combinants sismologie et acoustique atmosphérique.

Le CRAAG qualifie cette étude de « première du genre en Algérie ». Elle ouvre la voie à de nouvelles perspectives pour la surveillance et la détection des entrées atmosphériques de corps célestes.

Ces recherches permettront notamment de mieux comprendre l’impact de ces phénomènes naturels sur notre environnement et de développer une capacité d’alerte scientifique.

Un phénomène naturel… mais impressionnant

Le CRAAG rappelle que ce type de phénomène est naturel et se produit régulièrement à l’échelle mondiale, avec une fréquence estimée à une dizaine d’occurrences par an pour des objets de cette intensité. Il n’existe aucun lien entre la boule de feu observée et l’activité sismique locale.

Ce travail pionnier a été publié dans la revue scientifique Swiss Journal of Geosciences sous le titre :

“The May 7, 2023, El-Hakimia, Algeria, Fireball: First Meteor Characterization using Infrasound and Seismic Sensors”.

🔗 Lien vers l’article : Lire la publication

Légère secousse enregistrée près d’Arzew

Par ailleurs, dans le cadre de sa mission de surveillance sismique, le CRAAG a enregistré le 28 mai 2025 à 15h38 une secousse tellurique de magnitude 3.3 sur l’échelle de Richter. L’épicentre a été localisé à 26 km au nord-ouest d’Arzew, dans la wilaya d’Oran.

Ce léger tremblement de terre, sans gravité, rappelle l’importance du réseau de surveillance du CRAAG pour le suivi en temps réel de l’activité sismique sur le territoire national.