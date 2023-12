Un arbitre algérien lâchement agressé à Jijel (vidéo)

Un arbitre algérien a été lâchement agressé lors d’un match des divisions inférieures du championnat algérien. La vidéo a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Les internautes appellent la fédération algérienne de football d’intervenir et frapper d’une main de fer.

Il n’est secret pour personne. Les arbitres qui officient les matchs des divisions inférieures du championnat algérien manque de protection. L’incident qui s’est produit hier à Jijel en est la preuve.

En effet, cela s’est passé lors du match ayant opposé le Chabab Atletic Tassoust à l’USM Djijel (Division honneur). On jouait la 83ᵉ minute, l’arbitre a accordé un pénalty au CAT. Le moins que l’on puisse dire, est que cela a provoqué le grand désarroi des joueurs de l’USMD. Et pour exprimer leur mécontentement, ils n’ont pas hésité à agresser lâchement le « referee ». L’incident a pris une autre tournure et le terrain de football s’est transformé à un champ de bataille entre les 22 acteurs et les officiels. Face à cette situation, l’arbitre a dû arrêter le match.

Il faut dire que la vidéo a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Les internautes condamnent la lâche agression sur l’arbitre et appellent la fédération algérienne de football d’intervenir afin de mettre un terme à ce genre de scandales qui ne peuvent que ternir l’image du football algérien.

La LWF de Jijel, juste une condamnation et c’est tout !

Au lieu de promettre de frapper d’une main de fer pour mettre un terme à ces scandales, la Ligue de la wilaya de Jijel, affiliée à la ligue régionale de Constantine, s’est contentée juste de condamner l’incident.

« La LWF de Jijel condamne avec vigueur l’agression violente sur l’arbitre ayant officié le match USMD-CAT […] Nous regrettons ce comportement médiocre et irresponsable qui oblige les amoureux du sport, le football en particulier, à s’unir pour mettre fin à la violence dans les stades. Nous prions tous nos clubs de se conformer à l’éthique sportif ». Lit-on dans le communiqué.