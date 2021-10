Un appel lancé à la diaspora algérienne fait jaser la droite française

Les déclarations de Macron concernant l’Algérie, ses dirigeants et son histoire, ont provoqué un tollé. Ce qui a été considéré comme étant une attaque contre la nation algérienne, a pu fédérer le pouvoir et l’opposition.

L’Algérie avait d’ailleurs réagi officiellement en rappelant son ambassadeur à Paris. Ce dernier, en sortant de son silence, n’a pas manqué de provoquer une polémique avec son appel lancé à la communauté algérienne en France.

Mohamed Antar Daoud, pour rappel, avait déploré le fait que « l’Algérie, qui possède la plus grande communauté étrangère en France avec 18 consulats, ne puisse pas constituer un levier de commande pour intervenir non seulement dans la politique algérienne, mais (aussi) au niveau de la politique française ».

« Je vomis ces déclarations », déclare Lydia Guirous

Lydia Guirous, femme politique française, militante du parti de droite qui est l’UMP, s’est montrée particulièrement irritée par les dernières déclarations de l’ambassadeur d’Algérie à Paris. En tant que française d’origine algérienne, elle a estimé que les propos du diplomate algérien sont « une assignation à résidence identitaire » pour la diaspora algérienne en France.

La militante de la droite française dit qu’elle en a « assez de ces dirigeants algériens qui ne bâtissent rien et ne font que dans la provocation et l’instrumentalisation de l’histoire coloniale ». Selon elle, « les propos de l’Ambassadeur sont sournois et dangereux à plusieurs égards ».

« Je vomis ces déclarations », a-t-elle lâché, en indiquant qu’il s’agit d’une « invitation au communautarisme » et à « la trahison des intérêts de la France ».

Née en Algérie, Lydia Guirous estime que les propos de l’ambassadeur sont « une façon d’assigner la diaspora à une résidence identitaire ». « Quelle sera la prochaine étape ? S’est-elle interrogée, « traiter de « Collabeur » ou « collabo » ceux qui aiment la France et la portent fièrement dans leur cœur ? ».

Le RN dénonce les « génuflexions de Macron »

Du côté de l’extrême droite, les propos de l’ambassadeur d’Algérie en France ne sont pas passées inaperçus. Jordan Bardella, le président par intérim du Rassemblement National, le Parti de Marine Le Pen, a vivement dénoncé dans un Tweet une tentative d’intervention dans la politique Française.

Selon lui, « l’ambassadeur d’Algérie appelle la communauté Algérienne à faire levier pour »intervenir dans la politique française ». Le politicien estime que cela est dû aux « génuflexions permanentes d’Emmanuel Macron » qui a fait, ajoute-t-il, « de la France un paillasson« .

Le militant d’extrême droite conclut en déclarant : « nous la ferons respecter (la France NDLR) face à ce pouvoir algérien corrompu et arrogant ».