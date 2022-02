Un aperçu du statut légal des jeux d’argent en ligne en Algérie

L’Algérie est un pays du Maghreb, région d’Afrique du Nord. C’est le dixième plus grand pays de la planète en superficie. En 2020, 98 % de la population algérienne est musulmane, majoritairement sunnite. La charia (loi islamique) est le fondement du système juridique algérien et proscrit toute forme de jeux d’argent ou de hasard. Dans le Coran, les jeux d’argent ou de hasard (maisir) sont une « abomination, œuvre de Satan ». Les musulmans sont appelés à travailler dur pour gagner leur vie au lieu de compter sur la chance.

Interdiction des jeux de hasard en Algérie et peines encourues

Les jeux d’argent et de hasard sont étroitement associés à la dépendance, raison principale pour laquelle cette activité est strictement prohibée par la loi en Algérie. En Algérie, le chapitre VI du Code pénal interdit les jeux d’argent et de hasard et en prévoit les sanctions.

Tout opérateur enfreignant la loi algérienne à cet égard est passible d’une peine de prison n’excédant pas une année et d’une amende de 500 à 20 000 dinars algériens (soit 4,18 à 167,38 dollars). D’un point de vue législatif, un Algérien qui se livre à des activités de jeu d’argent ou de hasard n’est pas considéré comme un criminel. Cependant, les amateurs de casino basés en Algérie doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils jouent en ligne, car les autorités peuvent utiliser d’autres statuts du Code pénal pour leur faire subir des sanctions plus lourdes.

Vu l’interdiction des jeux d’argent et de hasard en Algérie, aucun casino en ligne n’y est autorisé. Certains opérateurs offshore acceptent toutefois les joueurs en provenance d’Algérie vu le risque minime de se faire prendre. Les amateurs de casino installés en Algérie peuvent utiliser des solutions de paiement tierces et des crypto-monnaies pour leurs transactions de paiement vers et depuis leurs comptes de casino.

En 2010, les autorités algériennes ont mis en place un dispositif de censure d’Internet. De nombreux sites web sont depuis devenus inaccessibles. Cela a amené les joueurs basés en Algérie à se tourner vers les réseaux privés virtuels (VPN) pour accéder aux sites de jeux d’argent offshore. Il y a quelque temps, les autorités algériennes ont présenté une proposition visant à interdire l’utilisation des VPN, mais rien n’a été fait à cet égard jusqu’à présent.

Formes légales de jeux d’argent et de hasard en Algérie

Bien que la loi algérienne interdise la plupart des formes de jeux d’argent et de hasard, il existe quelques exceptions. Les Algériens peuvent jouer à des jeux de loterie régis par le Pari Sportif Algérien (PSA). Ce jeu de loterie propose des tickets à gratter et deux types de jeux de tirage – Loto Erriadhi (un jeu 6/49) et Loto Mohtare (un jeu 7/35).

Beaucoup d’Algériens se passionnent pour les courses de chevaux. L’Algérie compte actuellement neuf hippodromes répartis sur tout le territoire. Les Algériens ont par ailleurs la possibilité de parier sur les courses de chevaux organisées par la Société des Courses hippiques et du Pari mutuel. Il est important de noter que les paris ne sont acceptés qu’au sein des hippodromes. Les Algériens peuvent également parier sur les courses de trot, également appelées courses attelées.

Le poker est-il légal ou non en Algérie ? Voilà une question qui revient souvent. En effet, il s’agit d’un jeu d’habileté. Mais aux yeux de la loi et de la législation, le poker est un jeu illégal. Quant au bingo, la loi ne mentionne rien à son sujet, car ce jeu est relativement nouveau pour les Algériens. Le bingo est néanmoins un jeu basé sur la chance, ce qui en fait un jeu illégal en Algérie.

Gains imposables

Ce qui est important à souligner, c’est que les gains réalisés au loto et aux paris sur les courses de chevaux sont soumis à une taxe de 40 %. L’Algérie compte parmi les pays pratiquant les impôts les plus élevés sur les gains de jeux d’argent et de hasard. De plus, il est impossible de déduire les pertes dans ce domaine en Algérie. Les bénéfices des jeux d’argent en ligne ne sont pas déclarés au gouvernement, mais en cas de délit, les amateurs de casino basés en Algérie risquent la peine de prison pour évasion fiscale. Toutefois, il est peu probable que cela se produise, car les joueurs ne sont pas poursuivis.

Conclusion

En Algérie, les jeux d’argent sont pour la plupart interdits. Les paris sur les courses de chevaux et les jeux de loterie sont dispensés de cette loi. En revanche, il existe une multitude de casinos en ligne accueillant les amateurs de jeux d’argent et de hasard basés en Algérie. Les joueurs ne sont pas poursuivis, mais les opérateurs peuvent être sanctionnés s’ils sont pris en faute. L’islam étant la religion officielle du pays, la question de la réglementation du marché des jeux d’argent et de hasard en ligne ne se pose même pas en Algérie. Dans un avenir proche, les autorités algériennes pourraient interdire l’utilisation des VPN. Si cela se produit, les Algériens ne pourront plus accéder aux sites de jeux d’argent.