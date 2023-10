Un ancien international commente le geste de Belmadi, une première réaction de Benrahma

Un ancien international algérien commente l’incident qui a eu lieu entre le sélectionneur Belmadi et Said Benrahma lors de l’amical des Verts face à l’Égypte. En effet, invité de la radio algérienne, Ali Fergani, ancien défenseur et sélectionneur algérien, est revenu sur l’échauffourée entre Belmadi et Benrahma.

« Belmadi n’aurait pas dû faire ça. Il aurait été préférable qu’il lui parle dans le vestiaire, et non pas devant les caméras », dit Fergani au micro de la radio algérienne.

Mécontent de sa substitution, Benrahma n’a pas serré la main du sélectionneur Djamel Belmadi. Un geste que le driver de l’équipe d’Algérie n’a pas du tout apprécié. Faisant savoir à Benrahma que ce geste est à bannir, Belmadi a agrippé le joueur de West Ham, de quoi enflammer la toile.

Dans sa déclaration au micro de la radio nationale, Ali Fergani a ajouté, « les membres du staff technique doivent intervenir parfois afin d’apaiser la colère de Belmadi. Cela s’inscrit dans le cadre de leurs missions sur le banc », explique-t-il.

Après l’incident de l’amical de l’Égypte, Benrahma réagit

Suite à la déclaration du sélectionneur national, Djamel Belmadi, au sujet de l’incident avec Benrahma, la réaction de ce dernier était très attendu. Une réaction qui n’a pas tardé à être connu puisque l’attaquant algérien a « lâché un indice » sur son compte Instagram.

Ainsi, dans une publication récente, Benrahma a partagé sa photo avec le maillot de la sélection algérienne. Un geste significatif pour certains.

Selon des internautes, cette publication laisse entendre que « Benrahma réitère sa mise à disposition pour l’équipe nationale malgré cette mésaventure ». D’autres internautes ont indiqué qu’ils ont hâte de découvrir la prochaine liste de Belmadi, car elle dévoilera si, oui ou non, Benrahma sera sélectionné à nouveau avec les Verts.

De son côté, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a sollicité les journalistes de ne plus donner une envergure surdimensionnée à cette affaire, affirmant que « rien ne s’était passé entre lui en son joueur ».