Un ancien homme fort de Gaid Salah placé sous mandat dépôt

Le général-major à la retraite, Abderrahmane Arar, ancien chef d’État-major de la Gendarmerie Nationale, a été placé sous mandat de dépôt pour « abus de fonction » et « violation des consignes militaires ».

Cette information a été rapportée par le quotidien francophone « El Watan » dans son édition d’aujourd’hui, le lundi 15 mai 2023. Selon le journal, le militaire a été déféré devant le tribunal militaire de Blida au début du mois en cours.

Le général Abderrahmane Arar a été nommé commandant de la Gendarmerie Nationale en juillet 2019, en remplacement du général Ghali Belkecir, limogé par l’ancien Chef de l’État, Abdelkader Bensalah, décédé en 2021. Depuis, Ghali Belkecir se trouve en fuite à l’étranger, condamné par la justice militaire à la perpétuité pour « détention d’informations et de documents confidentiels dans le but de les mettre à la disposition d’un agent d’un pays étranger ». Il est également poursuivi pour des affaires de corruption.

Le tribunal militaire de Blida a connu ces dernières années une vague d’arrestations d’anciens hauts gradés de l’armée. Plusieurs d’entre eux sont déjà incarcérés et d’autres sont en fuite à l’étranger ou dans le collimateur de la justice. Cette situation a suscité de nombreuses interrogations quant à l’implication de ces hauts gradés dans des affaires de corruption et d’abus de pouvoir.

Plusieurs hauts gradés impliqués dans des affaires de corruption

En effet, le général-major Abdelkader Ait-Ouarab, ancien commandant de la gendarmerie nationale, est l’un des hauts gradés incarcérés à la prison militaire de Blida. Il est poursuivi pour des affaires de corruption et d’abus de pouvoir. Il a été arrêté en novembre 2021 après avoir été entendu par la justice militaire, il aurait été impliqué dans des affaires de détournement de fonds publics.

On retrouve aussi, le général Hocine Benhadid, ancien chef d’État-major de l’armée de terre, se trouve également dans le collimateur de la justice. Il est accusé de détournement de fonds publics et d’abus de pouvoir. Depuis plusieurs mois, il est en fuite à l’étranger et fait l’objet d’un mandat d’arrêt international.

Le cas du général-major à la retraite, Abderrahmane Arar, mis sous mandat de dépôt pour « abus de fonction » et « violation des consignes militaires », vient donc s’ajouter à la liste des anciens hauts gradés de l’armée poursuivis par la justice.