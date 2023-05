Un ancien des Bleus affirme que la France regrettera d’avoir laissé Bouanani opter pour l’Algérie

Ludovic Giuly, ancien joueur français et ex-joueur du FC Barcelone, affirme que l’équipe de France regrettera d’avoir laissé filer la jeune étoile montante niçoise, Badreddine Bouanani.

Giuly s’est montré émerveillé par le talent de l’international algérien et par les performances qu’il a affiché cette saison avec l’équipe de Nice, lors de sa première expérience en Ligue 1.

« Les qualités de Bouanani m’impressionnent. C’est un joueur talentueux et je ne comprends pas comment il a pu être laissé partir aussi facilement », a déclaré Giuly.

L’ancien attaquant du FC Barcelone a vivement loué Badredine Bouanani, estimant que l’équipe de France a gâché un réel talent qu’elle regrettera à l’avenir. « Selon moi, Bouanani est une grande perte que l’équipe de France regrettera« , a-t-il ajouté.

Il a comparé Bouanani à deux autres stars françaises d’origine algérienne, Samir Nasri et Nabil Fekir, qui ont évolué sous les couleurs de l’équipe nationale française, et lui a prédit une ascension similaire à celle de Riyad Mahrez, brillant dans les plus grands clubs européens.

Le jeune algérien impressionne ses collègues ainsi que son entraineur

Les coéquipiers de Badreddine Bouanani, Sofiane Diop, Dante, et leur entraîneur Didier Digard avaient aussi unanimement loué le talent de la jeune star niçoise.

Le coach des Aiglons a déclaré : « En réserve, je disais que quand on jouait avec lui, on trichait. Quand, à l’entraînement, on voit qu’il reçoit de plus en plus de ballons de ses partenaires qui lui demandent de s’affirmer, de prendre les choses en main, c’est qu’ils lui font confiance et qu’il est prêt ».

Sofiane Diop, l’attaquant niçois, a également évoqué les qualités de Bouanani en citant qu’il aime bien les duels en un contre un et se distingue par des enchaînements individuels assez prodigieux.

Enfin, le capitaine de l’OGC Nice, Dante, s’est attardé sur sa préparation physiquement et mentale. « Il a des valeurs, ce gamin. Il est très respectueux et à l’écoute… Tu peux bien noter son nom, ça va bien sûr être une promesse ! » a-t-il dit.