Un ancien député du RCD convoqué par la gendarmerie

L’ancien député du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD) Athmane Mazouz, a reçu, une convocation de la brigade de la Gendarmerie nationale de Sidi Aïch.

Selon les propos de l’ex-député recueillis par nos confrères de “Liberté”, Athmane Mazouz fait l’objet d’une enquête judiciaire suite a son déplacement effectué a Oran décembre 2019, en guise de soutien a des manifestants réprimés lors d’un rassemblement de protestation dans le cadre du mouvement populaire Hirak.

L’ancien député et chargé de communication au RCD, a écrit sur sa page Facebook, “ce jour-là, les gendarmes de Chlef ont usé d’intimidations et de coercition pour détourner notre véhicule et l’escorter de force par une escouade de gendarmes vers la wilaya de Béjaïa, et nous empêcher, ainsi, de rallier la ville d’Oran”.

Une convocation liée a son engagement politique

Athmane Mazouz a apporté des clarifications, via un post Facebook, concernant la convocation reçue, précisant que l’enquête dont il fait l’objet, s’explique par son engagement politique et celui du RCD qui ne cesse de soutenir le mouvement du Hirak sur le terrain, affirmant toutefois qu’il se rendra “volontiers à l’audition” des gendarmes.

Ce dernier estime également, que la convocation est liée a la dernière décision prise par le Parti d’opposition Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD) concernant le boycotte des prochaines élections législatives du 12 juin prochain.

Pour rappel, et sans surprise, le parti du Rassemblement pour la culture et la démocratie a annoncé samedi 20 mars 2021, qu’il ne participera pas aux prochaines élections législatives du 12 juin.