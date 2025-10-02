« Un amalgame insultant pour les retraités » : l’ONR fustige la CNR, on vous explique

Ce mercredi 1er octobre, à l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées, une vive tension est née au sein de la communauté des retraités algériens.

L’origine de cette controverse remonte à une vidéo « promotionnelle » publiée par la CNR (Caisse Nationale des Retraites). Le contenu de cette campagne, perçu comme une assimilation des retraités à de simples « personnes âgées », a suscité la colère de l’Organisation nationale des retraités Algériens (ONRA), pourtant affiliée à la Caisse.

Dans un communiqué rendu public hier, l’organisation a dénoncé un « acte inconsidéré » et une « offense directe » envers la dignité et l’identité professionnelle de millions de retraités Algériens.

Une vidéo de la CNR fait polémique en Algérie : L’ONRA dénonce « une offense directe à la dignité des retraités »

La réaction de l’ONR ne s’est pas fait attendre. Dans son communiqué, l’organisation exprime son « rejet catégorique » de la campagne de la CNR. Le cœur du désaccord réside dans la confusion établie entre la condition de « retraité » et celle de « personne âgée ».

En effet, l’ONR estime que ce rapprochement est « non acceptable » et constitue une « insulte à la dignité des retraités« . Le texte précise : « Le retraité n’est pas simplement une ‘personne âgée’ classée dans la catégorie du troisième âge. Il est détenteur d’un long parcours professionnel, de droits acquis par son effort et son savoir. Et il représente un capital national qui a contribué à la construction de cette nation. » Pour l’organisation, cette assimilation gomme la spécificité d’un statut mérité après une vie de travail.

Les revendications portées par l’Organisation nationale des retraités Algériens (ONRA)

Face à ce qu’elle considère comme un affront, l’ONR a adopté une position ferme et rappelé ses exigences fondamentales.

La structure s’articule autour de plusieurs points clés :

Un rejet sans équivoque des messages véhiculés par la vidéo promotionnelle de la CNR.

L’affirmation que « l’identité du retraité est professionnelle et juridique indépendante », qui ne saurait être niée ni diluée.

La réitération de sa demande pour l’instauration d’une « journée nationale du retraité ». Cette journée, distincte de celle dédiée aux personnes âgées, aurait pour vocation de « reconnaître leurs sacrifices et de traiter leurs problématiques spécifiques. Sans confusion ni marginalisation« .

Par ailleurs, l’organisation en appelle directement aux « autorités de tutelle » pour qu’elles revoient ce « discours offensant » et mettent un terme à de telles pratiques. Elle les exhorte à adopter des politiques et une communication qui reflètent « le respect et la considération dus aux millions de retraités à travers le pays« .

Enfin, cette polémique met en lumière la sensibilité autour de la représentation des retraités et la revendication forte d’une identité propre. Ancrée dans leur parcours professionnel et leurs droits acquis. Ainsi, l’appel de l’ONR pour une journée nationale dédiée souligne la volonté de cette frange importante de la population d’être reconnue pour ce qu’elle est. Un pilier de la nation, et non une simple catégorie démographique.