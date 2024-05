Un Algérien tué par un policier après l’attaque une synagogue à Rouen (France)

Hier, vendredi matin, Rouen a été secouée par une tentative d’incendie criminel visant la synagogue de la rue des Bons-Enfants. Un homme de 29 ans, d’origine algérienne, s’est hissé sur le toit du bâtiment à l’aide d’une poubelle, brisant une vitre avant de lancer un engin incendiaire à l’intérieur.

L’incident a été signalé par un témoin vers 6h50, qui a alerté les forces de l’ordre en raison des fumées s’échappant du lieu de culte. À leur arrivée, pompiers et policiers ont trouvé le suspect debout sur le mur d’enceinte, armé d’une barre de fer et d’un couteau.

Après avoir été invectivé, l’homme a donc lancé la barre de fer, identifiée comme un burin perforateur, puis a sauté pour attaquer les policiers avec un couteau de 25 centimètres. Un policier a tiré à cinq reprises, touchant le suspect à quatre reprises. Malgré les premiers soins, l’homme est décédé sur place.

Le maire de Rouen réagit

Le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, a décrit la ville comme étant « sous le choc » après cet incident. Il a souligné l’importance de la synagogue pour la communauté locale et a déploré les dégâts significatifs causés par l’attaque.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, s’est rendu sur place pour exprimer son soutien à la communauté juive et évaluer l’ampleur des dégâts. Il a confirmé que l’agresseur avait déjà été visé par une obligation de quitter le territoire français après le rejet de sa demande de titre de séjour en 2022.

Ainsi, l’enquête se poursuit pour déterminer les motivations exactes de l’assaillant. Parallèlement, l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) examine les conditions d’usage de l’arme par le policier impliqué, qui devrait être décoré pour son courage et son professionnalisme.

Jonas Haddad, avocat à Rouen et conseiller régional (LR) de Normandie, a exprimé sa consternation face à cette attaque dans un quartier normalement paisible et sécurisé. Le rabbin Chmouel Lubecki a également partagé ses inquiétudes quant à l’intégrité des rouleaux de la Torah présents dans la synagogue.

Le policier français sera décoré

Selon le Figaro, les investigations se poursuivent afin de comprendre les motivations du suspect dans le cadre de l’enquête ouverte par le parquet de Rouen pour « incendie volontaire en raison de la religion » et « violences volontaires sur personnes dépositaires de l’autorité publique ».

Une autre enquête est menée par l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) sur l’utilisation de l’arme par le policier ayant tiré, qui a été placé en garde à vue conformément à la procédure. Cependant, les images de vidéoprotection « démontrent qu’il a utilisé son arme dans les conditions autorisées par le code de la sécurité intérieure », a déclaré le procureur, précisant que sa garde à vue serait levée après son audition.

“Ce jeune policier adjoint de 24 ans a été extrêmement courageux et extrêmement professionnel” a affirmé Gérald Darmanin. « Il a fait usage de son arme et il a eu raison de le faire pour se protéger et protéger ceux qui l’entourent. » Il ajoute : “Je veux le féliciter et il sera décoré par la République. “