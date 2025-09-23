Un Algérien porté disparu en Italie, sa famille lance un appel à témoins

Un appel à témoin est lancé suite à la disparition de Samir Benamor, un ressortissant algérien résidant à Strasbourg en France. Sa dernière trace remonte au 19 septembre 2025, au soir, lors de son débarquement d’un ferry en provenance de Tunis à Gênes, en Italie.

Selon les informations disponibles, Samir Benamor a été vu pour la dernière fois par les autorités au port de Gênes en Italie. Il a été contrôlé sans incident, mais n’a depuis plus donné de nouvelles. Sa famille, extrêmement inquiète, a signalé qu’il n’a donné aucun signe de vie depuis son arrivée dans le pays.

Disparition inquiétante de Samir Benamor en Italie

Ce ressortissant algérien, résidant à Strasbourg, mesure environ 1,75 m, a une corpulence mince et des cheveux courts. Au moment de sa disparition, Samir portait un T-shirt kaki et un short en jean, selon l’appel à témoin partagé par sa famille.

Si vous l’avez vu ou si vous disposez d’informations pouvant aider à le retrouver, vous êtes priés de contacter sa famille sans délai. Vous pouvez les joindre au numéro suivant : 07.60.23.81.30 (+33).

Par ailleurs, Les proches de Samir Benamor demandent de partager massivement cet avis de recherche, particulièrement au sein des communautés maghrébines et algériennes, mais aussi auprès des personnes résidant en Italie.

« Il s’agit d’une disparition inquiétante, c’est un ressortissant algérien disparu depuis le 19 septembre 2025, après sa sortie du bateau à Gênes (Italie) de la traversée Tunis-Gênes. Depuis, nous n’avons aucune nouvelle de lui« , a déclaré un membre de sa famille dans un message adressé à notre rédaction.

Un appel urgent à la solidarité

La famille de Benamor adresse cet appel pressant, susceptible de détenir des informations, même minimes. Chaque détail compte et pourrait être crucial pour retrouver Samir. La mobilisation de tous est essentielle, que vous soyez un voyageur fréquent de la ligne Tunis – Gênes, un résident en Italie ou membre de la communauté maghrébine à Strasbourg.

N’hésitez pas à partager cet avis de recherche le plus largement possible sur les réseaux sociaux et au sein de vos cercles. La vigilance peut faire la différence. Si vous avez des informations, veuillez contacter la famille immédiatement au 07.60.23.81.30 (+33).

