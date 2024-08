France : un algérien poignarde à mort son ex-femme, que sait-on de cette agression ?

Dimanche dernier, dans un tournant inattendu, un événement alarmant s’est produit à Pontault-Combault, en Seine-et-Marne, en France. Une femme âgée de 39 a été victime d’une agression à l’arme blanche par son ex-conjoint.

L’incident s’est déroulé le matin, dans le parking d’un supermarché Carrefour, aux abords d’une station de lavage. Selon les images de vidéosurveillance, la victime et son ex-mari, répondant aux initiales R. K., sont arrivés à bord d’une voiture vers 8 h 30 au parking. Ils se sont garés et dirigés vers un local fermé du lavage.

Environs une heure et demie plus tard, l’homme âgé de 40 ans quitte la station, suivi de son ex-femme. Cette dernière avait la main sur le bas du ventre et éprouvait des difficultés à avancer.

À l’arrivée des secours, l’ex-femme de R. K. se trouvait par terre, dans un état critique en raison d’une plaie profonde au niveau de l’abdomen. Elle s’est donc immédiatement faite héliporter au CHU Henri Mondor. Mais avant qu’elle ne perde conscience, la victime a déclaré que son agresseur était son ex-mari.

Des indices qui renforcent la piste initiale

Les forces de l’ordre ont immédiatement commencé l’enquête et la recherche de l’ex conjoint de la victime. En effet, certains éléments étaient alarmants, renforçant la présomption que l’agresseur était bel et bien R. K. Un homme d’origine algérienne, avec un casier judiciaire lourd, comptant un total de cinq TAJ (Traitement des Antécédents Judiciaires).

Lorsque les services de police sont arrivés sur les lieux des faits, ils ont retrouvé un couteau ensanglanté au sol. Ainsi qu’un lit d’appoint couvert de taches de sang. De plus, le véhicule de R. K., une Volkswagen Touran, était garée sur le même parking.

La maman du coupable, complice de l’agression ou simple témoin ?

Les cinq enfants de la victime, résidant à Juvisy-sur-Orge, ont été informés et mis en sécurité par les forces de l’ordre. Mais avant cela, R. K., le suspect principal dans cette affaire, aurait contacté sa mère pour lui faire part de son acte.

En effet, la dénommée F. K., âgée de 77 ans, s’est déplacée au domicile de la victime avant que l’information ne parvienne aux enfants de cette dernière. Cependant, la police a intercepté la maman du présumé coupable lors de son déplacement, et l’ont placée en garde à vue en raison d’une potentielle complicité avec son fils dans cette affaire.

Les enquêteurs ont tracé le téléphone de l’ex-compagnon de la victime et l’ont géolocalisé à 10 h 09. Ainsi, la maman, a admis avoir été contactée par son fils après l’agression.