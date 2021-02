Un algérien jugé pour vol et séquestration d’une famille en France

Une famille a été a été victime de vol et de séquestration pendant la nuit du 2 novembre 2017. Cette affaire qui a eu lieu au sud de la France, et plus exactement à Champcevinel, connait aujourd’hui son épilogue avec le procès des quatre accusés, dont un Algérien. Le procès a été entamé aujourd’hui le lundi 01 février 2021.

Le journal Français France-Ouest indique que le procès a commencé ce matin aux environ de 9 h. Les quatre accusés vont devoir comparaitre devant le tribunal jusqu’à vendredi 05 février. Parmi les accusés figure un Algérien. Ce dernier âgé de 42 ans aurait participé à l’extorsion et à la séquestration d’une mère et de ses deux enfants à Champcevinel, au sud de la France.

La nuit des faits

Cette affaire remonterait à la nuit du 02 novembre 2017. Trois personnes, dont l’Algérien de 42 ans, auraient fait irruption du domicile d’une famille Française. Visages couverts et corps enveloppés dans des draps obscurs, les accusés sont entrés par effraction dans une villa de la région de Périgueux.

Les malfaiteurs ont d’abord tenté de volé un coffre-fort, mais sans succès. Celui-ci ne voulant pas s’ouvrir, ils ont vite rafler tout ce qui avait une valeur dans le domicile de la femme et des deux enfants apeurés. Ils ont volé des montres luxueuses et des fusils de chasse. Le butin s’élevait à presque 50 000 euros.

Suite à cette nuit d’horreur qu’a vécu cette famille, une enquête a été déclenchée par les services de sécurité français. 120 militaires ont été mobilisés, dont quelques-uns des membres du GIGN. Ces efforts ont abouti à neuf arrestations liées à cette affaire, dans plusieurs régions de la France.

Quatre personnes, parmi lesquelles, figure le ressortissant Algérien, seront jugées pour extorsion avec arme et séquestration ainsi que pour complicité d’extorsion. Deux d’entre les quatre accusés sont déjà placés en détention provisoire, et cela depuis leur interpellation.