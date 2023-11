Un Algérien jugé pour avoir kidnappé et séquestré ses enfants en France

La Cour d’assises de Saine-Saint-Denis en France a ouvert le dossier d’un ressortissant algérien, accusé avoir enlevé et séquestré deux de ses quatre enfants. Le mis en cause n’est pas à son coup d’essai et utilise des méthodes du grand banditisme.

Les faits remontent au mois de juillet 2020, Fouad .S, âgé à l’époque de 31 ans, se serait rendu, à Drancy, chez la grand-mère de ses deux enfants, armé d’une disqueuse et d’un bélier pour kidnapper son fils et sa fille.

Un Algérien kidnappe ses enfants lors d’une opération commando

Pour réussir son plan, l’Algérien a défoncé la porte d’entrée et a lancé un fumigène à l’intérieur de la maison et a enlevé son fils Abdelouahab et sa fille Saoula, encore en sous-vêtements, âgés respectivement de 6 et 7 ans, à 5 h 15 du matin.

Par ailleurs, l’homme se serait pris la fuite, à l’aide de deux complices, en emmenant avec lui les deux enfants sur un SUV. Durant les trois jours de cavale, le père de famille transportait ses enfants dans des sacs noirs pour changer d’endroit et fuir les forces de l’ordre.

Trois jours de recherches intenses pour retrouver les traces de Fouad, qui se sont achevés par l’arrestation de ce dernier dans un hôtel de Villepinte, où il cachait ses enfants dans des sacs de sport.

L’Algérien à l’origine de deux précédentes tentatives de kidnapping

Lors de son précédent mariage, Fouad a eu quatre enfants, dont les deux, objets de cette tentative de kidnapping. Le couple ayant vécu ensemble une année en Algérie a fini par quitter le pays pour la France avant de se séparer. Victime d’une dépression causée par la radicalisation de son ex-mari, la mère de famille a légué l’autorité parentale à sa mère.

Depuis, Fouad a tenté par tous les moyens de récupérer ses enfants. Et ce, avant de planifier leur enlèvement. Dans le cadre de cette affaire, le père de famille algérien sera jugé, jusqu’au 24 novembre 2024, par la Cour d’assises de Bobigny. Et ce, en compagnie de 6 aux personnes, complices dans le kidnapping des enfants âgés de moins de 15 ans.

| À LIRE AUSSI :

>> Assassinat d’un père de famille algérien en Belgique : 2 suspects arrêtés à Bruxelles

>> Recherché depuis 2015, un Algérien arrêté pour terrorisme en Italie