Un Algérien élu président de la Fédération internationale des donneurs de sang

Alors que dans certains pays le sang relève de la souveraineté nationale, dans d’autres, on parle beaucoup de la sécurité alimentaire et on oublie que le sang représente une sécurité sanitaire. En Algérie, ils sont environ trois millions de donneurs gérés par quatre centres.

Dans ce sillage, la fédération internationale des organisations de donneurs de sang a décidé d’élire un Algérien en tête de cette structure.

Abdelmalek Sayah nommé à la tête de la Fédération internationale des organisations des donneurs de sang

Il s’agit bel et bien de l’Algérien Abdelmalek Sayah. En effet, l’assemblée générale élective, qui s’est tenue dimanche 9 juillet dernier à Rome en Italie, a voté pour Abdelmalek Sayah pour être le président de cette organisation non gouvernementale. Il s’agit, notamment, de ce qui ressort d’un communiqué de la fédération algérienne des donneurs de sang.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’Abdelmalek Sayah a occupé le poste du Secrétaire général de la fédération internationale de 2017 à 2023. Avec cette élection, il devient ainsi le premier Arabe et le premier en Afrique à occuper un tel poste au niveau de la fédération internationale des organisations de donneurs de sang.

Pour rappel, la fédération internationale des organisations de donneurs de sang est une organisation internationale non gouvernementale. Qui, compte parmi ses missions la promotion dans tous les pays du monde le don de sang bénévole, volontaire, anonyme, régulier et non rémunéré. Mais aussi, de lutter contre toute forme de commercialisation et de profit sur le sang et ses produits dérivés. La fédération internationale des organisations de donneurs de sang a été créée en 1955. Et se base actuellement à Monaco.

