Un Algérien développe un modèle d’IA en arabe et décroche une reconnaissance internationale

C’est une consécration scientifique majeure pour l’Algérie. Rabeh Abderrahmane Mouissat, brillant diplômé en automatique de l’université « Kasdi Merbah » de Ouargla, a réussi à faire homologuer officiellement son modèle d’intelligence artificielle avancé, baptisé « AraCode-7B », sur la prestigieuse plateforme internationale Featherless AI.

Ce succès, qualifié ce mardi 9 juin 2026 d’« exploit scientifique remarquable » par l’Agence Algérie Presse Service (APS), propulse les compétences universitaires nationales sur l’échiquier mondial de la tech. Ce projet de pointe démontre que la recherche universitaire algérienne, lorsqu’elle est portée par la passion et l’innovation, possède les capacités de rivaliser avec les standards mondiaux du secteur technologique.

Qu’est-ce que le modèle « AraCode-7B » ?

Développé dans le cadre de travaux de recherche approfondis sur l’intelligence artificielle générative (IA capable de créer du contenu autonome), AraCode-7B est un modèle open source (à code source ouvert) hautement spécialisé dans l’ingénierie logicielle. Sa force réside dans sa capacité unique à comprendre et à générer des codes informatiques de manière fluide, tout en expliquant et en décortiquant les lignes de code directement en langue arabe avec une précision technique irréprochable et vulgarisée. Cela lui permet également de proposer des solutions algorithmiques et de rédiger des scripts informatiques de façon intelligente, rapide et optimisée.

🟢 À LIRE AUSSI : Éducation et IA : L’Algérie inaugure son premier Centre d’apprentissage virtuel à Sidi Abdallah

Selon son concepteur, cet outil technologique servira d’accompagnateur interactif pour les étudiants et les développeurs, en facilitant l’assimilation des concepts techniques et informatiques les plus complexes.

Un boost historique pour le contenu numérique arabe

L’intégration d’AraCode-7B sur une plateforme mondiale de l’IA arrive à point nommé. Le secteur technologique souffre globalement d’un manque criant de grands modèles de langage adapté à la langue arabe dans les disciplines de pointe. En comblant ce vide, le projet du chercheur de Ouargla renforce la souveraineté numérique et le contenu scientifique arabophone dans les domaines de l’intelligence artificielle et des sciences de l’informatique.

Interrogé par l’APS, le jeune chercheur algérien n’a pas caché ses ambitions pour l’avenir : il a affirmé aspirer au développement de nouveaux modèles d’intelligence artificielle 100 % algériens, capables de se positionner au premier plan de la compétition technologique mondiale.

🟢 À LIRE AUSSI : Pollutec 2026: Equatorial Coca-Cola Bottling Company Algérie met l’innovation durable locale à l’honneur

Le soutien aux innovations technologiques en Algérie est crucial pour stimuler la compétitivité mondiale. L’initiative de Rabeh Abderrahmane Mouissat est un excellent exemple de la manière dont les jeunes chercheurs et développeurs peuvent jouer un rôle significatif dans l’expansion technologique de la région.

🟢 À LIRE AUSSI : Huawei ICT Competition 2026 : 3 étudiants algériens décrochent le grand prix du concours en Chine