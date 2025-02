Un Algérien de 18 ans recherché par Interpol pour meurtre : ce que l’on sait de l’affaire

Un homme de nationalité algérienne, résidant en France, est activement recherché par Interpol dans le cadre d’une notice rouge. Cet avis a été émis suite au meurtre d’un Stéphanois de 25 ans. L’homme en question est suspecté d’être impliqué dans ce crime et fait l’objet d’un avis de recherche international.

Les autorités Interpol ont publié, samedi dernier, une notice rouge visant Sid Ahmed B., originaire de la ville de Tlemcen, comme l’a révélé l’enquête en cours.

Un Algérien suspecté du meurtre d’un homme de 25 ans à Sait-Etienne

Le corps de la victime, âgée de 25 ans, avait été découvert seul dans son domicile, le 9 février dernier. L’autopsie, effectuée pour révéler les circonstances de l’affaire, ne permettait pas de définir de façon formelle la cause du décès, malgré le fait que toutes les hypothèses sont étudiées. Et pourtant, les proches de la victime sont convaincus qu’il s’agit bien d’un crime.

En effet, la victime, dont le corps avait été partiellement étendu sur un canapé et au sol, ne présentait aucun signe visible de violences par arme à feu ou par arme blanche, avait subi, selon les premiers éléments de l’enquête, subi une strangulation qui a provoqué un arrêt respiratoire.

Le suspect ? Un ressortissant algérien âgé de 18 ans, seulement, qui a visiblement pris la fuite, qui fait l’objet d’une notice rouge d’Interpol. Les enquêteurs souhaitent l’entendre, alors que le corps de ce Stéphanois a été retrouvé sans vie dans son domicile.

Par ailleurs, cette affaire n’a pas livré tous ses mystères. Un proche de la victime a fait savoir, à la presse française, que cette dernière a été enfermée chez elle et ses clés, mais aussi son téléphone, avaient disparu.

Une affaire qui n’a pas encore livré tous ses mystères

Une enquête est ouverte pour meurtre et les investigations sont en cours pour retrouver les traces de Sid Ahmed B. Interpol, l’organisation internationale de la police criminelle qui regroupe 200 pays dans le monde, a publié une notice rouge samedi 22 février 2025.

Elle est consultable sur le site officiel de l’organisation et on y apprend que la personne est originaire de la ville de Tlemcen et elle est recherchée pour meurtre.

Dans le cadre de l’affaire, les enquêteurs de la Division de la criminalité organisée et spécialisée, chargés de ce dossier, avaient retrouvé des stupéfiants, notamment des résidus de cannabis et de cocaïne, chez la victime.

S’agit-il d’un règlement de comptes ? Cambriolage ou une affaire liée à un trafic de stupéfiants ? L’enquête est toujours en cours pour élucider ce mystère.

