Un Algérien au cœur du trafic de migrants entassés dans des camions frigorifiques

Un réseau international de trafic d’êtres humains, dirigé par un Algérien, a été démantelé par les autorités britanniques après plusieurs mois d’enquête. L’affaire a choqué l’opinion publique à cause des conditions inhumaines dans lesquelles les migrants étaient transportés : entassés à plusieurs dizaines dans des camions, parfois frigorifiques, pour traverser clandestinement la Manche dans le sens inverse des flux habituels, du Royaume-Uni vers la France.

Le cerveau de l’organisation, Azize Benaniba, 41 ans, de nationalité algérienne, a reconnu son implication dans cette opération de grande ampleur. Avec lui, 11 autres complices ont été condamnés, dont plusieurs ressortissants algériens, tels que Mohamed Bouriche (43 ans), facilitateur chargé de transporter les migrants jusqu’aux points de rendez-vous, et ses lieutenants Mahmoud Haidous, Abed Karouz, Amor Ghabbari et Mohamed Abdelhadi.

Le mode opératoire était redoutablement organisé : les migrants, pour la plupart originaires d’Algérie et du Maroc, entraient légalement au Royaume-Uni avec des visas touristiques.

Une fois sur place, ils étaient dissimulés dans des camions destinés à retourner en France via le port de Douvres. Pour ce trajet clandestin, chaque migrant payait jusqu’à 1200 livres sterling (environ 1600 dollars).

Des images insoutenables

Une vidéo retrouvée sur le téléphone d’un des organisateurs a été révélée par la National Crime Agency (NCA). On y voit 39 personnes, dont un enfant de six ans, enfermées dans une remorque, criant, pleurant et frappant les parois pour demander de l’aide. Certains migrants ont même dû être pris en charge médicalement, tant les conditions étaient périlleuses.

Ces méthodes, indifférentes à la sécurité des personnes, ont été vivement dénoncées par le responsable de l’enquête à la NCA, John Turner :

« Ces réseaux traitent les êtres humains comme de simples marchandises. Nous avons vu les conséquences mortelles de ce type de crime. »

Une enquête de fond menée par la NCA

L’affaire débute en février 2023, lorsque les douanes françaises interceptent un camion en provenance du Royaume-Uni, avec 58 migrants à son bord. Les enquêteurs britanniques mènent alors une série de surveillances qui permettent d’identifier une vingtaine de tentatives similaires entre février et octobre 2023.

Le 6 septembre 2023, une autre opération échoue in extremis : 39 migrants, dont des femmes et des enfants, sont retrouvés dans un camion frigorifique hermétiquement clos. La NCA intervient rapidement pour éviter une tragédie.

En mars 2024, une opération coordonnée aboutit à l’arrestation des principaux membres du réseau à Londres. Les condamnations, prononcées à la cour de la Couronne d’Isleworth, viennent conclure l’un des dossiers les plus sensibles en matière de trafic de migrants ces dernières années au Royaume-Uni.

Une problématique migratoire à double sens

Alors que le Royaume-Uni tente de durcir sa politique migratoire face aux traversées illégales depuis la France, cette affaire rappelle que les routes de la migration peuvent aussi s’inverser.

Le gouvernement britannique, sous l’impulsion du Premier ministre Keir Starmer, envisage désormais de sanctionner les pays d’origine qui ne coopèrent pas à la lutte contre l’immigration irrégulière, en restreignant les visas accordés à leurs ressortissants.

En parallèle, la France, notamment à Calais, emploie des méthodes de plus en plus fermes, incluant l’usage de gaz lacrymogène, pour dissuader les départs.

Cette affaire révèle l’ampleur du trafic humain transfrontalier et le cynisme de réseaux bien implantés, dont les ramifications touchent plusieurs continents. Les autorités britanniques, de leur côté, affirment poursuivre leur traque de ces filières avec la collaboration de leurs partenaires européens.