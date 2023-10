Un Algérien assassiné pour une histoire de pizza en France

Vendredi dernier, trois frères ont comparu devant les assises du Val-d’Oise pour une meurtrière histoire de pizza. En effet, une rixe dans une pizzeria en France a entrainé la mort d’un jeune client de l’établissement, qui n’était autre qu’un Algérien, âgé de 21 ans.

Les faits remontent à un certain samedi soir du mois de mars 2020. L’altercation qui a débouché sur une rixe, mais aussi sur la mort de Yacine, âgé de 21 ans, trouve ses origines dans la pizzeria Diffa, une enseigne de pizza à emporter dans la petite ville de Bouffémont.

Âgé de 21 ans, Yacine est tué pour une histoire de pizza

Tout a commencé, quand l’ami de Yacine a poussé les portes de l’établissement pour demander d’être servi en priorité. Ne voyant aucune raison d’ignorer la présence des autres clients, le serveur de la pizzeria refuse, le ton monte et les insultes fusent.

L’altercation se poursuit à l’arrière de la boutique, le client accompagné de son ami Yacine frappe de plusieurs coups de poing le service. Un autre employé, Elias, tente d’intervenir avant pour stopper la rixe, mais en vain. La violence monte, et le grand frère du premier serveur intervient, avec ses amis, et une autre bagarre déclenche.

Une demi-heure après le début des faits, une voiture arrive dans les lieux de vive allure et un deuxième groupe d’individus, armés de Taser et de poing américain, pour venger leur frère Elias. L’une de ces personnes, qui a d’ailleurs reconnu les faits, administre plusieurs coups de couteau à Yacine, qui lui ont causé de graves blessures, dont une plaie thoracique de 13 cm.

16 ans de prison pour le meurtrier de Yacine

Dans un effort surhumain, la victime arrive quand même à quitter les lieux et rejoindre sa petite amie qui l’emmène en urgence à l’hôpital. Où, son décès a été prononcé à cinq heures du matin. Par ailleurs, trois ans plus tard, le dossier de ce meurtre a été rouvert et les personnes impliquées dans cette meurtrière bagarre comparaissaient pendant quatre jours devant la cour d’assises de Val-d’Oise.

L’auteur des coups de couteau a été condamné, vendredi 6 octobre dernier, à 16 de prison ferme pour le meurtre de Yacine. Tandis que les deux autres accusés, qui sont poursuivis pour violences aggravées en réunion, ont été condamnés à deux ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis.

