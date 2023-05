Un Algérien arrêté pour exhibitionnisme et tentative de viol en Grèce

L’augmentation des cas d’agression sexuelle commis par des étrangers dans divers pays du monde a une fois de plus été mise en évidence par un incident récent qui a eu lieu dans le quartier populaire de Monastiraki à Athènes.

Un homme de 34 ans originaire d’Algérie a été arrêté après avoir commis une attaque choquante contre une touriste tchèque. Cet incident soulève à nouveau la question du comportement inacceptable de certains individus qui, loin de leur patrie, se livrent à des actes répréhensibles, entachant ainsi l’image de leur pays d’origine, mais risquent aussi des amendes, voire des peines considerables

Selon le Greek City Times, l’homme originaire d’Algérie a été arrêté à Monastiraki, un quartier populaire d’Athènes (Gréce), après une attaque choquante qui s’est produite aux premières heures de la matinée du 24 mai. L’homme est accusé d’avoir approché une touriste tchèque de 42 ans et de lui avoir montré ses parties génitales après qu’elle a résisté à ses avances.

L’agression a eu lieu vers 1h15 du matin, a rapporté le Proto Thema. L’individu n’est pas inconnu des autorités, étant déjà fiché pour des affaires de drogue.

La victime marchait seule sur la place de Monastiraki lorsque l’homme l’a approchée et lui a demandé une cigarette en anglais. Quand elle a répondu qu’elle ne fumait pas et a continué son chemin, l’homme n’a pas abandonné.

Il l’a de nouveau approchée quelques mètres plus loin et, avant qu’elle ne puisse réagir, il a ouvert brusquement son pantalon et lui a montré ses parties génitales. La femme a crié, ce qui a fait fuir l’individu.

Une arrestation rapide grâce à l’intervention de la police

La description de l’homme par la victime a permis aux policiers en patrouille de le localiser rapidement. Il a été arrêté quelques minutes plus tard, mettant fin à cette situation terrifiante.

La femme a rapidement signalé l’incident à la police et les agents sont arrivés rapidement sur les lieux, arrêtant l’homme. Le suspect sera présenté au procureur pour la suite des procédures judiciaires.

La police d’Athènes continue d’enquêter sur l’incident et exhorte toute personne ayant des informations supplémentaires à se manifester.