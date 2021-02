Un Algérien à la tête d’un des plus prestigieux théâtres de France

Il s’appelle Rachid Ouramdane, chorégraphe et danseur d’origine Algérienne. Il a été nommé directeur du théâtre Chaillot, l’un des cinq théâtres nationaux de France. La nomination a été faite sur proposition de Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, et elle a été actée par décret présidentiel, délivré par Emmanuel Macron, le président français.

Rachid Ouremdane, après sa nomination à la tête de ce haut lieu de culture, dédié à la dance, avait affirmé que son maitre mot serait « l’hospitalité », et qu’il allait faire de son mieux afin d’honorer l’héritage historique de Chaillot, ou la Déclaration universelle des droits de l’homme fut adoptée par 58 pays, en 1948.

Le chorégraphe et danseur est né au sud de la France, et plus exactement à Nîmes, en 1971, dans une famille Algérienne. Son attachement à sa culture d’origine l’avait poussé à faire d’elle le cheval de bataille de toute sa carrière. En effet, l’artiste avait été, durant tout son parcours, engagé au côté de réflexions qui tournaient autours de son origine et de son identité.

Né de deux parents Algériens, Rachid Ouramdane avait confié au journal français Le Monde, que ses parents qui n’avaient pas eu la chance de suivre des études, ont quand même pu réussir à « construire des ponts vers un ailleurs qu’ils ne connaissaient pas ». L’artiste confirme qu’il voudrait continuer sur les pas de ses parents, mais « à travers la danse ».

Vers une nouvelle ère d’hospitalité

Le théâtre de Chaillot, dont le directeur est désormais Rachid Ouramdane, est l’un des cinq théâtres nationaux Français. Ce théâtre est une institution ancestrale de renommée internationale. C’est un haut lieu de culture qui est dédiée à la danse.

Ce théâtre est depuis plus d’un siècle, « une plaque tournante », dans les créations artistiques contemporaines, et il avait vu se succéder sur ses planches, les plus grands artistes des quatre coins du monde.

À propos de la nomination de Rachid Ouramdane, un communiqué de l’Élysée indique que «c’est le projet, généreux, fédérateur, ancré dans les enjeux de société, de Rachid Ouramdane, qui nous a paru le plus convaincant à ce moment précis de l’histoire de Chaillot et de notre pays».

Pour sa part, le chorégraphe d’origine Algérienne affirme qu’il a envie de défendre « un théâtre de diversité », et qu’il portera attention à « à tout ce qui nous relie les uns aux autres ». Rachid Ouramdane ajoute enfin qu’il va inviter plusieurs chorégraphes à travers le monde afin d’initier « des formes d’hospitalité nouvelle ».