Un air de printemps en automne : voici les prévisions météo en Algérie pour ce mardi 5 novembre !

La météo en Algérie s’annonce douce et stable pour cette première moitié du mois de novembre, avec des prévisions qui rappellent un air de printemps. Ce mardi 4 novembre, le territoire national profitera d’un temps quasi-printanier, offrant des conditions agréables pour l’ensemble des régions.

D’après l’Office National de la Météorologie (ONM), un ciel généralement dégagé, sans perturbations prévues, couvrira l’ensemble des régions Nord du pays.

Au Sud, un ciel dégagé à partiellement voilé prédominera, assurant un temps calme et stable pour toute la journée. Aucune alerte météo n’a été émise, et le beau temps semble au rendez-vous pour cette journée.

Météo Algérie : quelles sont les températures du jour ?

Côté températures, les maximales de ce mardi 5 novembre varieront selon les régions. Sur les zones côtières, le mercure oscillera entre 19 et 29 °C, tandis que les régions intérieures et les hauts plateaux connaîtront des températures allant de 21 à 29 °C. Dans les régions sahariennes, les maximales atteindront entre 22 et 37 °C, offrant une chaleur modérée pour la saison.

Point météo : le phénomène La Niña se produira-t-il cet hiver ?

La Niña, phénomène climatique bien connu des météorologues, promet de se manifester cette année encore avec des prévisions de persistance jusqu’au premier trimestre 2025. Ce phénomène se traduit par un refroidissement anormal des eaux de surface dans l’océan Pacifique équatorial. Opposée à El Niño, qui implique au contraire un réchauffement de ces eaux, La Niña modifie profondément le climat mondial.

Selon les dernières prévisions de la NOAA, l’épisode actuel de La Niña présente une probabilité de 71 % de se produire entre septembre et novembre et pourrait durer jusqu’à janvier-mars 2025.

Les conséquences de La Niña se font sentir à l’échelle planétaire : dans certaines régions, ce refroidissement crée un climat plus frais et plus humide, tandis que dans d’autres, il peut entraîner des périodes de sécheresse et de chaleur intense.

Les effets de La Niña vont au-delà de la simple variation des températures. En modifiant les régimes de pluie, ce phénomène a un impact direct sur l’agriculture et la gestion des ressources en eau. Pour les zones touchées, les gouvernements et les organismes de gestion de crise s’emploient ainsi à anticiper ses effets pour limiter les risques de catastrophes naturelles et protéger les cultures agricoles.