Un agresseur de chauffeurs VTC face à un lourd réquisitoire

Le procureur de la République près le tribunal correctionnel de Sidi M’hamed a requis une peine de 15 ans de prison ferme à l’encontre d’un jeune homme âgé d’une vingtaine d’années. Il est poursuivi pour avoir agressé violemment des chauffeurs utilisant l’application de transport « InDrive », ainsi que pour les avoir dépouillés de leurs téléphones portables.

Selon les éléments présentés à l’audience, l’affaire a éclaté suite aux plaintes déposées par 14 chauffeurs de l’application de transport auprès des services de sécurité. Tous ont affirmé avoir été victimes d’agressions brutales de la part du même individu. Ce dernier réservait des courses via l’application afin d’être conduit à une destination précise ; arrivé près du lieu convenu, il attaquait le chauffeur à l’aide d’une arme blanche, puis lui dérobait son téléphone, son argent et ses effets personnels.

Les investigations menées par les services de sécurité ont permis d’identifier le suspect grâce aux caméras de surveillance installées sur la voie publique au centre d’Alger. Il a ensuite été arrêté et présenté devant la justice selon la procédure de comparution immédiate, avant d’être placé en détention provisoire.

Lors de sa comparution devant le juge, l’accusé a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il a également admis avoir attiré ses victimes en détournant l’usage de l’application à des fins criminelles, tout en sollicitant la clémence du tribunal.

La juge a, pour sa part, fixé la date du prononcé du verdict à une audience ultérieure.

Agressions sur les chauffeurs VTC : Un incident récurrent en Algérie

Il faut dire que les agressions sur les chauffeurs VTC est un phénomène qui prend de l’ampleur en Algérie ces derniers mois. Il y a environ deux mois, la chambre criminelle près la Cour d’Alger a condamné trois individus pour une affaire d’agression et de vol visant un chauffeur VTC d’application de transport.

Une jeune femme, âgée d’une vingtaine d’années, a écopé d’un an de prison ferme, tandis que ses deux complices, dans la trentaine, ont été condamnés à trois ans de prison ferme chacun.

Selon les détails révélés lors de l’audience, l’affaire remonte à la plainte déposée par un chauffeur de VTC, victime d’une agression brutale. Celui-ci avait pris en charge une cliente depuis la place Audin, au centre d’Alger, jusqu’à Ouled Fayet, en banlieue ouest.

À son arrivée sur place, trois hommes l’ont violemment attaqué à l’intérieur même du véhicule, armés d’armes blanches. Ils l’ont ensuite sorti de force de sa voiture, le laissant sur la chaussée, avant de s’emparer de son véhicule et de son téléphone portable.