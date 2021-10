Un agent d’Air Algérie agressé à cause du masque anti-covid

Récemment, la reprise des vols a fait la joie de plusieurs personnes, une joie qu’on pouvait lire sur les visages des voyageurs à l’aéroport. Cependant, les avions et les aéroports n’abritent pas toujours que l’euphorie d’un voyage mais pleins d’autres scènes.

Avec la reprise récente des vols suite à la réouverture partielle des frontières aériennes en Algérie, la compagnie aérienne nationale Air Algérie a repris du service. Cette dernière opère plusieurs vols à des destinations différente.

Une activité qui n’est pas épargné par la criminalité puisque beaucoup tentent de transférer des substances illégales ou d’effectuer le recel d’objets volés.

Récemment, un avion d’Air Algérie abritait un véritable « trésor » de bijoux et d’argent (3kg de bijoux en or et une somme d’argent qui s’élève à 96 000 euros) qui a été découvert par une hôtesse de l’air sur un vol Alger – Dubaï.

Après la criminalité, place à la violence

Le sentiment de mécontentement d’un client est bien connu chez les compagnies aériennes : annulation de vol, cherté des billets ou encore retard de décollage, cependant, cette fois-ci, un passager a tenu à exprimer son mécontentement illégitime et son refus de porter le masque en ayant un comportement violent envers un employé d’Air Algérie à Oran.

En effet, une vidéo relayée sur les réseaux sociaux a montré un homme qui a fait tomber un agent de sécurité de la compagnie aérienne par terre et le frapper en enchaînant les coups.

La cause? L’homme se serait présenté à l’entrée avec son père, ne portant pas de masque l’agent lui demande de le porter. Une mesure dictée par le protocole sanitaire. L’homme en question refuse et s’en prend à l’agent. Ce dernier est hospitalisé pendant que l’auteur de cette scène violente risquera d’être poursuivi pour avoir enfreint le protocole sanitaire en plus d’agresser un agent, une enquête a été ouverte.