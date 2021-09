Hier, le tribunal de Dar El Beïda à Alger a prononcé une peine de deux ans de prison ferme, assortie d’une amende de 20 000 DA à l’encontre d’un jeune homme, répondant aux initiales de A.M, et ce, après s’être opposé à un jugement par contumace à son encontre, pour une durée de cinq ans en prison assortie d’une amende de 100 000 DA.

Après avoir prouvé son implication, le dénommé A.M a été accusé pour une affaire de vol, avec un dangereux gang criminel, dirigé par un individu portant le prénom de Kamel et surnommé « El Far ».

Avant d’être arrêté par la police dernièrement, le gang était impliqué dans des affaires de vols de voitures et leurs contenus, après avoir entré dans les garages et les parkings dans les différents quartiers des communes à l’est de la capitale.

Le gang criminel démantelé

Lors de l’audience qui s’est déroulée hier au tribunal de Dar El Beïda, il s’est avéré que la poursuite judiciaire à l’encontre du mis en cause a été lancée à partir de plusieurs plaintes déposées par des citoyens dont les véhicules ont été volés.

Sachant que la dernière plainte a été déposée par une victime répondant aux initiales de M.S. Cette plainte, soumise à la police contre des inconnus, indiquait que la victime avait été cambriolée, alors qu’elle garait sa voiture à proximité du marché de fruits et légumes à Beb Ezzouar.

À son retour, le dénommé M.S s’est étonné que la vitre du véhicule ait été brisée, avec la disparition d’une quantité de 400 grammes d’or qu’il cachait sous le siège avant.

Au cours de l’enquête, la victime a ajouté qu’elle est revenue cinq jours après l’incident sur les lieux, où elle a entendu des gens parler de ce vol. Après s’être rapprochée d’eux, la victime s’est renseignée sur les noms des personnes impliquées dans le vol de son or.

Ces dernières, et selon M.S, avait déjà commis plusieurs vols de la même manière au cours de la dernière période. Sur la base de ses déclarations, les éléments de la police ont pu identifier les descriptions des suspects.

Il s’agit en effet du dénommé A.M, surnommé « Amar El Far » et A.K. Après enquête, il s’est avéré qu’ils sont bien eux qui ont mené l’opération, avec d’autres individus qui ne sont pas encore attrapés par la justice.