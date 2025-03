Un adolescent poignardé pendant un match de foot : une partie qui tourne au drame

La ville d’Ain Naga, à l’est de la wilaya de Biskra, a été secouée jeudi soir par un crime tragique. Un adolescent de 14 ans, joueur de la catégorie des jeunes à l’Union Sportive de Biskra, a perdu la vie après avoir été poignardé à plusieurs reprises par un autre mineur du même âge.

Selon des sources locales, l’incident a éclaté aux alentours de 15 heures sur un terrain de proximité situé en plein centre-ville, à proximité de l’école primaire Zidan, dans le quartier des 204 logements. Une simple altercation verbale entre les deux adolescents a rapidement dégénéré.

Pris de colère, l’agresseur aurait quitté précipitamment le terrain pour se rendre à son domicile, avant de revenir armé d’un couteau de cuisine. Il aurait alors porté plusieurs coups fatals à son camarade, notamment au niveau de la poitrine, près du cœur.

Une communauté endeuillée

La victime, grièvement blessée et perdant beaucoup de sang, a été transportée en urgence vers le service des urgences de Sidi Okba, où les médecins n’ont malheureusement rien pu faire pour le sauver. Son décès a plongé la ville dans une profonde consternation. Sa famille, sous le choc, a dû être prise en charge médicalement, notamment sa mère et sa grand-mère, effondrées par la tragédie.

L’incident a suscité une vague d’émotion et d’indignation parmi les habitants de la région. En réponse, les autorités locales ont décidé de suspendre toutes les compétitions sportives liées aux tournois de Ramadan. L’US Biskra a exprimé ses condoléances à la famille du jeune défunt, d’autant plus que le club avait déjà été endeuillé quelques jours auparavant par le décès de son gardien de but de l’équipe réserve dans un accident de la route.

Criminalité en Algérie : un fléau persistant

Ce drame soulève une nouvelle fois la question de l’insécurité et de la montée de la violence juvénile en Algérie. Selon les données de Numbeo, l’indice de criminalité à Alger a connu une progression inquiétante ces dernières années. Il est passé de 49,99 en 2020 à 53,25 en 2022, avant de se stabiliser à 51,28 en 2025. Bien que considéré comme modéré, ce chiffre reflète des préoccupations majeures liées aux vols (56,38) et aux agressions (48,07).

Ainsi, le phénomène de la violence chez les jeunes est particulièrement alarmant. Les facteurs en jeu sont multiples : précarité sociale, manque d’encadrement, accès facile aux armes blanches et conflits exacerbés sur fond de tensions mineures. Cette affaire tragique met en lumière la nécessité de renforcer les actions de prévention, de sensibilisation et d’encadrement des jeunes pour éviter que de tels drames ne se reproduisent.