Un adolescent de 16 ans poignardé à mort par son voisin à Tipaza

Les violences et les crimes ne cessent d’augmenter dans notre société. Les histoires se suivent et font froid dans le dos. Les médias et les réseaux sociaux restent les meilleurs moyens pour dénoncer ces phénomènes qui gangrènent notre société.

Selon le quotidien arabophone « El Khabar » la ferme Softa de la commune de Hadjout se situant dans la wilaya de Tipaza a été secouée hier, lundi 21 novembre 2022 durant la soirée par un odieux meurtre commis par un jeune homme d’un vingtaine d’année contre son voisin mineur.

D’après la même source, selon les témoins sur place, l’agresseur de 22 ans a poignardé son voisin mineur de 16 ans en plein cœur, le tuant, suite à une querelle entre les deux parties.

De leur côté, des éléments de la division régionale de la gendarmerie nationale de Hadjout sont intervenus et ont lancé un avis de recherche contre suspect qui aurait commis le crime afin de l’interpeller dans un bref délai, en attendant sa soumission au parquet.

Un mineur poignardé à mort à Oran

Les faits de l’affaire remontent à 2019, ou un mineur a été poignardé par un homme, au quartier Bouamama dans la wilaya d’Oran.

C’est suite à une querelle entre la victime, le tueur, et son neveu que l’homme avait perdu son calme et a poignardé à sept reprises le mineur, dont deux avaient été mortels.

Après avoir poignardé le mineur, le principal coupable avait pris la fuite, vers la commune de Sidi Al-Shahmi. Néanmoins il a vite été rattrapé par les autorités qui l’ont arrêté. Son implication quant au meurtre était indiscutable, et grâce à une inspection de la voiture les vêtements plein de sang et l’arme du crime ont été retrouvés.

Le mercredi 16 novembre, le tribunal correctionnel de première instance près le Conseil de la magistrature d’Oran a prononcé une peine de 20 ans de prison contre le tueur. Son neveu a lui aussi été condamné à 7 ans de prison pour l’ensemble de son implication dans ce meurtre. De plus, la mère de la victime devrait être indemnisée.