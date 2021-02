Un adolescent Algérien tué par balle en France

Un adolescent Algérien a été tué, vendredi dernier, en France. Le ressortissant âgé seulement de 15 ans, a trouvé la mort suite à un coup de feu tiré dans la commune de Bondy (Seine-Saint-Denis), dans la région parisienne.

Le jeune ressortissant Algérien, originaire d’un petit village dans la wilaya de Sétif, s’appelait Aymene, et il était un champion en Taekwondo. Selon tous ses proches et amis interrogés par la presse Française, le gamin était toujours décrit comme un garçon plein de vie, travailleur à l’école, et qui n’avait aucun contact avec les gangs du quartier.

Une enquête toujours en cours

Selon le journal Français le Parisien, le crime s’est déroulé aux environs de 17 h 30, devant une maison de quartier de la commune. La victime qui se trouvait devant cette maison, a reçu une balle au niveau de sa poitrine, ce qui avait mené à sa mort.

Toujours selon la même source, les premiers éléments de l’enquête confirment que le tireur était à scooter, et qu’il aurait fait feu sans descendre de sa moto. Il est également mentionné que l’assassin était accompagné d’un complice. Les deux individus, non encore identifiés, ont directement pris la fuite, après avoir accompli leur crime.

Mortellement blessé au niveau de la poitrine, le jeune adolescent a rendu l’âme après l’arrivée des secours, qui n’ont rien pu faire pour le sauver. L’enquête, confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis, qui est toujours en cours, n’est toujours pas arrivée à interpeller les responsables de ce drame.

Deux animateurs de la maison de quartier, interrogés par le journal français, ont apparemment insinué que ce crime pourrait être lié à une bagarre qui a éclaté entre l’adolescent Algérien et un de ses adversaires de boxe. Ce serait donc, selon ces animateurs, une affaire de vengeance.

Cependant, les nombreux témoignages, qui décrivent le jeune sportif comme « un gamin marrant, avec qui on pouvait délirer » et comme « le petit qui voulait faire rigoler la galerie », éloignent l’hypothèse que ce meurtre serait lié au trafic de stupéfiants.