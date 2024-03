Dans un nouvel épisode inédit de « J’irai dormir chez vous », Antoine de Maximy fait escale en Algérie. Un voyage qui promet pleine d’aventures et de surprises pour ce globe-trotteur qui s’invite à passer la nuit chez les citoyens de chaque pays qu’il visite.

À 64 ans, Antoine de Maximy parcourt toujours le monde caméra à l’épaule. Avec sa chemise rouge, de nombreuses personnes l’ont reconnu, le mois de septembre dernier en Algérie, en train de filmer un nouvel épisode de son émission « J’irai dormir chez vous ».

La Kabylie réserve un accueil exceptionnel pour Antoine de Maximy

Sur ses réseaux sociaux, le voyageur a publié plusieurs extraits de son voyage en Algérie, avant la diffusion de l’émission, le vendredi 8 mars 2024, sur RMC Découverte. Ces vidéos ont fait un carton plein sur les réseaux sociaux.

🥾 Antoine commence son périple algérien dans les montagnes de Kabylie, avec un habitant très généreux ! ▶️ J’irai dormir chez vous en Algérie, inédit vendredi 8 mars sur RMC Découverte, et à revoir sur RMC BFM Play ➡️ https://t.co/qqeVMJwP2w pic.twitter.com/Mjx6RxQyzq — RMC Découverte (@RMCDecouverte) March 4, 2024

En effet, un extrait du passage d’Antoine De Maximy en Kabylie fait le buzz sur la toile en accumulant plus de 2.3 millions de vues sur X (anciennement Twitter) et 2.2 millions de consultations sur Facebook. Une séquence marquée par la spontanée et la simplicité d’un villageois de la la haute Kabylie.

» Je peux dormir chez vous ? » a demandé Antoine à un vieux retraité aux cheveux blancs. Sans trop réfléchir et faisant preuve d’une spontanéité, ce dernier lui répond » Avec plaisir ». Un échange qui illustre l’hospitalité et la générosité des Algériens.

L’extrait du voyage d’Antoine De Maximy en Kabylie coïncide aussi avec la célébration de la fête du Mouloud. Le globe trotteur a été surpris de voir toutes les femmes de la région sortir dans les rues pour célébrer cette fête religieuse à leur manière.

Pendant mon voyage en Algérie, je suis tombé sur la fête du Mouloud, célébrant l'anniversaire de la naissance du Prophète. Toutes les femmes de la région étaient là avec leurs tenues multicolores. Pour découvrir ce nouvel épisode, RDV le 8 mars à 21h10 sur @RMCDecouverte pic.twitter.com/efa0RW9LeT — JiraiDormir ChezVous (@AntoineDeMax) March 1, 2024

Antoine de Maximy part à la découverte de Ghardaïa

Cet infatigable aventurier a profité de son voyage en Algérie pour sillonner tout le pays. Depuis la capitale, Alger, en passant par Oran et en Kabylie et sans oublier le grand Sud. C’est d’Ailleurs l’objet d’un autre extrait mis en ligne par RMC Découverte.

« Il fait beau, il ne fait pas très chaud C’est même assez agréable », c’est ainsi qu’Antoine de Maximy a entamé sa vidéo qui donne un avant-goût de son voyage à Ghardaïa. « Et surtout, c’est super joli, le centre de Ghardaïa c’est assez magique » commente le voyageur, subjugué de la beauté de la ville.

Dans cette séquence de quelques secondes, on voit le globe-trotter se perdre dans les ruelles étroites de cette charmante ville, mais aussi découvrir le quotidien des habitants de cette région.

🥾 Antoine se perd dans les ruelles étroites de la charmante ville de Ghardaïa, en Algérie ! ▶️ J’irai dormir chez vous, à voir sur RMC Découverte, et à revoir sur RMC BFM Play ➡️ https://t.co/qqeVMJwP2w pic.twitter.com/VHkuS7QfIo — RMC Découverte (@RMCDecouverte) March 5, 2024

À LIRE AUSSI :

>> « L’Algérie, un pays que j’étais impatient de découvrir », Antoine de Maximy

>> Les plus beaux treks à travers les déserts: la traversée du Sahara algérien dans la liste