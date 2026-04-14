« Un accueil que je n’oublierai pas » : Léon XIV rend hommage à l’Algérie depuis Annaba

En visite officielle en Algérie, le pape Léon XIV a exprimé, mardi depuis Annaba, sa profonde gratitude envers les autorités algériennes pour l’accueil qui lui a été réservé. Cette visite, qualifiée d’historique, s’inscrit dans le cadre d’une tournée africaine et marque un moment fort de dialogue et de rapprochement entre les peuples.

Lors d’une messe célébrée à l’église Saint-Augustin d’Annaba, le pape a tenu à remercier publiquement ses hôtes. « Je remercie tout le monde pour l’accueil que j’ai reçu, et j’adresse un remerciement particulier aux autorités algériennes pour leur générosité », a-t-il déclaré devant les fidèles.

Depuis Annaba, le pape Léon XIV salue l’hospitalité algérienne

Arrivé le matin même à l’aéroport international Rabah Bitat d’Annaba, Léon XIV a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, ainsi que par des responsables civils et militaires. Dans les rues de la ville, de nombreux habitants se sont rassemblés pour saluer sa présence, témoignant de l’importance symbolique de cette visite.

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La visite d’Annaba revêt une dimension particulière pour le pape, ancien prieur général de l’Ordre de Saint-Augustin. Très attaché à la figure de Saint-Augustin, il considère ce déplacement comme un retour aux sources spirituelles.

Une étape spirituelle marquée par l’héritage de Saint Augustin

Sa première halte a eu lieu sur le site archéologique d’Hippone, ancienne cité romaine où Saint-Augustin a vécu et exercé son ministère jusqu’à sa mort en 430. Ce lieu chargé d’histoire rappelle l’enracinement ancien du christianisme en Afrique du Nord.

Parmi les moments forts de cette visite, la plantation d’un olivier issu de l’arbre associé à Saint-Augustin a particulièrement marqué les esprits. Ce geste symbolique a été présenté comme un message de paix, de dialogue et de fraternité entre les peuples.

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Le pape a également déposé une gerbe de fleurs sur le site, dans une atmosphère empreinte de recueillement. La cérémonie, accompagnée de chants inspirés du patrimoine algérien, s’est déroulée en présence de plusieurs responsables, dont la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda.

Une tournée placée sous le signe du dialogue

Avant son déplacement à Annaba, le pape Léon XIV avait entamé sa visite par Alger, où il a notamment visité la Grande Mosquée d’Alger ainsi que la basilique Notre-Dame d’Afrique. Il a parcouru différents espaces religieux et culturels, illustrant sa volonté de promouvoir le dialogue interreligieux.

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Cette visite, qui se déroule du 13 au 15 avril, marque le début d’une tournée africaine qui se poursuivra jusqu’au 23 avril. Malgré la petite taille du Vatican, plus petit État du monde, son influence spirituelle demeure considérable à l’échelle internationale.

À travers ce déplacement, le pape Léon XIV envoie un message fort de paix, d’ouverture et de respect mutuel entre les cultures et les religions.