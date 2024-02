Un accident de la route fait 57 blessés, le bus des supporters de l’USM Annaba impliqué

Un tragique accident de la route survenu vendredi à Constantine a plongé la communauté sportive algérienne dans le deuil, alors qu’un bus transportant des supporters de l’USM Annaba a été impliqué dans un carambolage. L’incident a coûté la vie à une personne et a laissé 57 autres blessées, selon les derniers rapports de la Protection civile.

Les circonstances précises de l’accident restent encore à élucider. Selon les premières informations fournies par les autorités, l’accident s’est produit sur la route nationale n°79, dans la commune de Constantine, impliquant non seulement le bus des supporters, mais également quatre véhicules privés. La réaction rapide des services de secours a été saluée, avec l’intervention de 11 ambulances et deux véhicules d’intervention déployés sur les lieux du drame.

Le ministère de l’Intérieur a rapporté que l’accident s’est produit à proximité d’un barrage des services de sécurité, après que le bus a heurté plusieurs véhicules avant de se renverser, semant la tragédie parmi les supporters à bord.

Cet incident tragique réveille une fois de plus les préoccupations sur la sécurité des transports des supporters de football en Algérie. Ces derniers mois, plusieurs accidents mortels impliquant des bus transportant des supporters ou des équipes de football ont été répertoriés à travers le pays.

Accident en Algérie : une situation alarmante

L’Algérie est confrontée à une série d’accidents routiers tragiques, mettant en évidence les défis persistants en matière de sécurité routière dans le pays. Dans un communiqué adressé à l’Agence de Presse Algérienne (APS), le Sergent-chef Abdelhamid Amrani, chargé de communication au Centre d’Information et de Coordination Routière du Commandement de la Gendarmerie Nationale, a mis en lumière le rôle prépondérant du facteur humain dans les accidents de la route. Selon lui, le non-respect du code de la route demeure la « principale cause » de ces incidents tragiques.

Au cours de la semaine écoulée, les conducteurs ont été impliqués dans 110 accidents, dont 19 ont été attribués au non-ralentissement dans les virages, 15 à l’imprudence au volant, et 12 à la circulation à gauche. Par ailleurs, les piétons ont été responsables de 12 accidents, mettant ainsi en évidence la nécessité d’une vigilance accrue de la part de tous les usagers de la route.

Malgré ces chiffres préoccupants, le bilan de la semaine présente une lueur d’espoir, avec une diminution du nombre d’accidents (-3), de décès (-22), et de blessés (-15) par rapport à la semaine précédente.

Les régions de Blida, Bouira, Chlef et Skikda ont enregistré le plus grand nombre d’accidents, avec chacune 6 incidents. Cependant, c’est dans la wilaya de Laghouat qu’une tragédie a frappé de plein fouet, avec quatre décès et quatre blessés dans un accident survenu tôt dans la matinée sur la route reliant Hassi R’Mel à Bellil.

Face à cette réalité, le Sergent-chef Amrani lance un appel pressant à tous les usagers de la route pour qu’ils observent scrupuleusement le code de la route. Il souligne l’importance de maintenir une distance de sécurité adéquate, de respecter les règles de priorité et de se conformer aux panneaux de signalisation.