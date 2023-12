Un accident de la route fait 46 blessés à Sidi Bel Abbès

Un accident de la route grave s’est produit jeudi, causant 46 blessés à la suite du renversement d’un autobus transportant des passagers à Sidi Bel Abbès, selon les informations communiquées par les services de la Protection Civile.

Selon les déclarations du même service, l’accident a eu lieu après le renversement d’un bus transportant des passagers en provenance de la wilaya d’El Bayadh en direction de la wilaya d’Oran, sur la Route Nationale 7 reliant les communes de Tilmouni et de Blarbi.

Ainsi, cette tragédie a entraîné des blessures pour 46 personnes, dont deux se trouvent dans un état critique. Les blessés ont été transportés en urgence vers le service des urgences du Centre Hospitalo-Universitaire Abdelkader Hassani à Sidi Bel Abbès.

Six ambulances, deux camions de pompiers et un camion ambulance ont été mobilisés pour cette opération, comme l’a précisé la même source, soulignant que l’intervention a été menée par l’unité principale de la Protection Civile renforcée par l’unité sectorielle Nawal Ben Moussa.

De leur côté, les autorités compétentes ont ouvert une enquête sur les circonstances de cet accident.

4 décès et 10 blessés dans un accident à Touggourt

Quatre personnes ont perdu la vie et dix autres ont été blessées dans un accident de la circulation jeudi soir dans la province de Touggourt. Un communiqué des services de la Protection Civile, diffusé sur leur page officielle sur Facebook, indique que l’accident s’est produit à 16h25 après la collision entre un bus de transport de passagers et une voiture.

Cet accident s’est déroulé sur la Route Nationale 03, dans la municipalité et la circonscription de Sidi Slimane à Touggourt, selon la même source. Les autorités locales ont confirmé le décès de quatre personnes et les blessures de dix autres individus suite à cet accident. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de cet événement tragique.