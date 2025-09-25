Un accident de bus scolaire fait 20 blessés à Sétif

Un accident de transport scolaire survenu ce matin au nord-ouest de Sétif a fait vingt blessés, dont dix-neuf élèves.

L’incident s’est produit à 7h32 sur la route communale numéro 150. Au niveau du village El Hamama dans la commune d’Aïn Roua, dépendant de la daïra de Bougaâ.

Les équipes de la Protection civile de Bougaâ, renforcées par des unités venues d’Aïn Arnat et de Sétif, sont immédiatement intervenues sur les lieux.

Leur mission consistait à secourir les occupants d’un bus de taille moyenne. Qui avait dévié de sa route avant de se coucher sur le côté.

Les victimes, dont les blessures n’étaient pas jugées graves, ont été évacuées vers l’hôpital de Bougaâ. Le bus effectuait sa tournée matinale entre le village El Hamama et le centre de la commune d’Aïn Roua lors de l’accident.

20 personnes à l’hôpital après un accident impliquant un bus scolaire à Sétif

L’alerte donnée peu après 7h30 a déclenché un dispositif de secours important. Les sapeurs-pompiers de l’unité de Bougaâ ont été les premiers sur place. Rapidement épaulés par des renforts provenant des centres voisins d’Aïn Arnat et de Sétif.

🟢 À LIRE AUSSI : Inondations, propreté, sécurité des routes : Saïd Sayoud exige des résultats rapides et concrets

Cette coordination a permis une prise en charge rapide des vingt personnes impliquées dans l’accident. Le véhicule, un autobus scolaire de taille moyenne, gisait sur le flanc après avoir quitté la chaussée de la route communale.

Vingt blessés dont dix-neuf élèves : le bilan de l’accident

Le bilan définitif fait état de vingt blessés. Parmi eux, on dénombre dix-neuf élèves, des collégiens et lycéens des deux sexes, âgés de 8 à 18 ans. Le vingtième blessé est le chauffeur du bus.

🟢 À LIRE AUSSI : 2 enfants meurent de la rage : le ministre de la Santé prend des mesures urgentes

Selon le communiqué de la Protection civile, les blessures physiques de l’ensemble des victimes ne sont pas considérées comme graves. En revanche, la majorité des élèves, ainsi que probablement le conducteur, sont dans un état de choc psychologique important suite au violent accident.

Évacuation et enquête : prise en charge psychologique des victimes et investigations

Après les premiers soins dispensés sur place, les vingt blessés ont été transportés vers le service des urgences du centre hospitalier de Bougaâ.

Cette évacuation méthodique visait à assurer un examen médical complet pour chaque victime. Les autorités sanitaires prennent en charge leur traitement et leur suivi. Les autorités ont informé les familles de la situation.

🟢 À LIRE AUSSI : Intempéries en Algérie : circulation bloquée, blessés secourus… Voici les routes à éviter

Les sapeurs-pompiers ont maintenant terminé les opérations de secours. Les autorités judiciaires ouvriront une enquête pour déterminer les causes précises de cet accident. Qui implique un véhicule affecté au transport d’écoliers.

Les services concernés se concentrent désormais sur la prise en charge médicale et psychologique des victimes. Tandis que les investigations techniques débutent.