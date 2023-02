Un 2e séisme secoue la Turquie : le bilan dépasse les 1500 morts

Quelques heures après le séisme qui a frappé le sud de la Turquie, le centre de recherches en géosciences turque a indiqué qu’un autre tremblement de terre vient d’ébranler le pays. En effet, ledit séisme est d’une magnitude de 7.5 sur l’échelle de Richter. On notera qu’il s’agit de ce que rapporte le quotidien arabophone généraliste El Khbaer dans son nouveau numéro. Dans ce sillage, il convient de rappeler que ce matin aux alentours de 2 heures et 17 minutes (Gmt+1) un fort tremblement de terre a secoué le sud de la Turquie.

En effet, il était d’une magnitude de 7.7. Malheureusement, cela a causé plusieurs dégâts. Notamment, 1498 décès et 2 320 blessés. On précisera que ce bilan est provisoire. En effet, le nombre de victimes est susceptible d’augmenter, d’après les révélations des autorités turques. Sachant que ce tremblement de terre a été suivi de 50 répliques.

Séisme Turquie : plusieurs victimes en Syrie

On notera que le séisme qui a eu lieu ce matin a été ressenti en Syrie, au Liban et au Chypre. Et ce, selon l’institut sismologique américain USGS. En effet, l’intensité du tremblement de terre a fait également plusieurs victimes en Syrie. Notamment, 237 morts et 639 blessés. Il convient de préciser que le séisme était d’une profondeur de 17.9 kilomètres. D’ailleurs, l’épicentre a été localisé dans la région de Pazarcik dans la province Kahramanmaraş. Soit à 60 km des frontières syriennes.

Suite à cette tragédie, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné d’envoyer des équipes de secours en Turquie. Et ce, pour participer aux opérations de sauvetage qui se poursuivent jusqu’à présent.