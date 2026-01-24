Ultime provocation : des Marocains brandissent le drapeau d’Israël à la frontière algérienne

C’est une séquence de quelques secondes qui a suffi à embraser la toile et à raviver des tensions déjà à vif. À la frontière entre le Maroc et l’Algérie, là où les regards se croisent souvent en silence, une scène a capturé toute l’attention : une femme brandissant le drapeau israélien face au territoire algérien.

Ce geste, vécu par beaucoup comme une provocation inutile dans une zone si sensible, a immédiatement trouvé son écho de l’autre côté du grillage. En guise de réponse, un citoyen algérien a calmement déployé le drapeau palestinien, transformant ce face-à-face frontalier en une joute symbolique qui fait désormais vibrer toute la toile.

En effet, le climat s’est brusquement tendu sur les réseaux sociaux après la diffusion d’images filmées dans la zone frontalière de Bin Ljraf , située dans la ville marocaine de Saïdia. Les séquences montrent un groupe d’individus se prenant en photo avec les drapeaux marocain et israélien.

L’incident a pris une tournure polémique lorsqu’une femme du groupe s’est dirigée vers la ligne de démarcation avec l’Algérie pour y brandir ostensiblement le drapeau israélien, un acte qualifié de « provocateur » par de nombreux observateurs.

Le face-à-face des drapeaux entre Saïdia et l’Algérie enflamme la toile

Face à cette mise en scène, la réaction ne s’est pas fait attendre de l’autre côté de la frontière. Un citoyen algérien a répliqué en levant le drapeau palestinien, un geste largement salué par les internautes qui y ont vu une réponse de dignité face à la provocation.

Cet événement a déclenché une vague de condamnations virulentes au sein de la société civile marocaine et de l’opinion publique algérienne. L’opposante Dounia Filali a notamment fustigé sur la plateforme X un acte portant atteinte, selon elle, à la souveraineté nationale marocaine, tout en dénonçant un traitement différencié par rapport aux militants pro-palestiniens.

☑️ على الحدود بين #المغرب و #الجزائر، امرأة مغربية ترفع العلم الإسرائيلي لتستفز الجزائريين بعد مشاهدتها للعلم الفلسطيني في الجانب الجزائري.. 👈 هذا ليعلم العرب و المسلمون جميعاً حقيقة من نجاور ! pic.twitter.com/JnGSPAYa5d — د. محمد دخوش (@MuhDakhouche) January 23, 2026

De son côté, le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation a publié un communiqué dénonçant un défi flagrant aux sentiments des peuples de la région, tandis que l’écrivain Hassan Bennajeh s’est insurgé contre l’instrumentalisation d’une zone frontalière aussi sensible.

En Algérie, les réactions ont été unanimes pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme une « agression symbolique ».

Pour l’heure, aucune réaction officielle des autorités des deux pays n’a été enregistrée concernant cet incident précis, alors que les vidéos continuent de cumuler des millions de vues.