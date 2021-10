Ultime hommage à Żywotko, le Polonais qui a fait l’âge d’Or de la JSK

Le club de football Kabyle, la JS Kabylie en l’occurrence, est l’un des plus grands clubs, ayant de talentueux joueurs, de l’Algérie.

En effet, plusieurs joueurs ainsi que d’entraineurs se sont enchainés sur ledit club, et ce, depuis sa création officielle le 2 août 1946. Parmi les entraineurs qui ont marqué la JS Kabylie, figure le polonais Stefan Żywotko.

Dans ce contexte, un journaliste polonais a confirmé avoir récemment achevé l’écriture d’un livre en langue polonaise, dans lequel il parle de la vie de l’ancien entraîneur de la JS Kabylie, Stefan Żywotko, de sa carrière de joueur et d’entraîneur et de l’empreinte qu’il a laissée en tant que sélectionneur du club de Kabylie.

Ledit livre est sous le titre (De Lviv au Championnat d’Afrique), qui signifie : de la ville de lviv, dans laquelle l’entraineur est né au Championnat d’Afrique.

Un livre de 400 pages, divisées en 3 parties, pour évoquer la vie du grand entraineur

Dans une déclaration, le journaliste polonais a révélé : » le livre que j’ai écrit compte 400 pages, divisées en trois parties. Dans la première, j’ai parlé de Żywotko avant la Seconde Guerre mondiale, où j’ai décris sa douleur et sa tristesse, vu qu’il a perdu beaucoup de ses collègues footballeurs « .

» Dans la deuxième partie, j’ai évoqué sa vie de joueur et d’entraîneur, et dans la troisième, sa présence dans l’équipe de la JS Kabylie pendant 14 ans, durant lesquels il a pu remporter de nombreux titres dont le plus important sont deux titres africains, sept championnats locaux, la Coupe d’Algérie et la Super Coupe d’Afrique « , a-t-il ajouté.

Le journaliste a fait savoir qu’il a visité l’Algérie lors de l’écriture de son livre, précisant qu’il a eu la chance de rencontrer de nombreux anciens joueurs, qui ont tous salué ce que Żywotko a présenté à l’équipe de la JS Kabylie et football algérien.

Par ailleurs, le Polonais a indiqué qu’il cherchait une maison d’édition en Algérie pour publier le livre afin que les Algériens puissent se renseigner sur cette légende polonaise, qui a beaucoup donné au football, notamment dans un grand et prestigieux club comme la JS Kabylie.