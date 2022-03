Ukraine : Programmation d’un vol de rapatriement pour les Algériens

Depuis le début du conflit entre la Russie et l’Ukraine, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger n’a de cesse de tenter de rassurer les algériens et la communauté algérienne établie en Ukraine.

Suite à un communiqué sur la page Facebook officielle du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, on apprend qu’un premier vol de rapatriement est programmé dès demain, jeudi 3 mars 2022.

Programmation d’un vol de rapatriement

Dans le communiqué on peut lire ce qui suit : « En application aux instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et dans le cadre des mesures prises pour prendre en charge les membres de la communauté nationale bloqués dans les pays voisins de la République d’Ukraine selon les conditions connues de ce pays, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger annonce la programmation d’un vol spécial de rapatriement pour Air Algérie, demain jeudi 03 mars 2022, au départ de la capitale roumaine Bucarest, à cinq (17 heures) heure locale de Roumanie, et arrivant à la maison vers huit heures et quart (20h15) du soir. »

Dans ce même communiqué on apprend aussi : « Dans ce contexte, le ministère des Affaires étrangères et la Communauté nationale à l’étranger appelle les citoyens algériens qui ont franchi la frontière ukrainienne vers la Roumanie ou les pays voisins à contacter nos services diplomatiques à Bucarest afin de suivre les procédures nécessaires pour les enregistrer pour le vol de rapatriement. »Pour cela il est demandé aux algériens souhaitant prendre ce vol de prendre attache avec ces services diplomatiques via, le numéro vert, 00 40 21 314 45 65, ou par mail à l’adresse, [email protected]