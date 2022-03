Ukraine : le racisme envers les algériens fait réagir

La guerre bat son plein en Ukraine, opposant celle-ci à la Russie. Et comme dans l’atrocité les pires instincts se réveillent , le racisme de certains s’est vu révélé au grand jour.

En effet, depuis l’invasion russe qui a débuté ce 24 février , la population trouve refuge dans les pays voisins. Cependant les ressortissants venant de pays africains rencontrent une difficulté qui s’ajoute à ce climat très hostile : le racisme.

Tout d’abord seulement sept pays africains disposent d’une ambassade en Ukraine : l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Égypte, la Libye, le Maroc, le Nigeria et le Soudan; et seulement cinq d’un consulat : l’Afrique du Sud, le Bénin, le Kenya, les Seychelles, la Sierra Leone, la Tunisie ce qui ne facilite pas les échanges ni les mesures pouvant être prises en charge pour le bien des africains.

Ce racisme a été dévoilé dans un premier temps sur les réseaux sociaux, par le biais de différentes vidéos postées toutes prises en Ukraine par des immigrés dont certains algériens.

On peut entendre un témoignage sur l’une d’entre elles : « Nous sommes réunis, les Marocains, les Arabes et les Noirs, et de l’autre côté, les ukrainiens. Un bus arrive toutes les 15 min pour les récupérer et nous toutes les quatre heures et ils choisissent qui va y accéder ».

Certains algériens ont d’ailleurs témoigné à travers les plateformes internet et sur les réseaux sociaux sur cet affligeant traitement qui n’a fait que rendre cette épreuve encore plus dure qu’elle ne l’est. Obligés de marcher des kilomètres à pied afin de rejoindre les différentes frontières ils s’y voient interdit l’entrée et placés en second plan vis-à-vis des ukrainiens dits « de souche ».

Un comportement qui a fait réagir

Au vu de la situation critique et des accusations de comportements racistes qui se multiplient à l’égard des autorités ukrainiennes, le reste de la population mondiale n’a pas tardé à réagir.

En effet, l’Union africaine (UA) est très préoccupée par les informations qui lui sont parvenues selon lesquelles les citoyens africains, se trouvant en Ukraine se verraient refuser l’accès aux pays voisins.

Le président de l’UA a tenu à souligner que lors d’une situation aussi conflictuelle toute personne a le droit de franchir les frontières internationales peu importe sa nationalité ou son identité raciale. Le Nigeria a d’ailleurs appelé les autorités Ukrainiennes à traiter « avec dignité » ses citoyens.

Au delà des chefs d’etats beaucoup de personnalités publiques ont apporté leur soutien et affirmé être contre cette injustice, et ce grâce à un hashtag massivement relayé sur les réseaux sociaux #africansinukraine .