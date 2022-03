Ukraine : l’ambassade algérienne suspend ses activités momentanément

Depuis maintenant 10 jours, le monde fait face à un conflit entre la Russie et l’Ukraine qui ne cesse d’inquiéter. En effet depuis le 24 février 2022, le monde entier a les yeux rivés sur l’Ukraine qui a subi sa première attaque à cette même date, après une déclaration du président Russe Vladimir Poutine à la télévision russe.

Depuis le ministère des Affaire Etrangère en collaboration avec l’ambassade d’Algérie en Ukraine, mais aussi les ambassades des pays frontalier avec ce pays, suit de près la situation en Ukraine, et ce afin de pouvoir mettre à l’abri de tous dangers la communauté algérienne vivant sur place.

Après avoir mis à la disposition des algériens vivant en Ukraine, un numéro vert d’urgence, pour que ces derniers puissent rester en contact continuel avec l’ambassade d’Algérie en Ukraine. Le ministère des Affaires Etrangères a œuvré en collaboration toujours avec des ambassades algériennes de pays frontaliers avec l’Ukraine, pour que les Algériens y soient accueillis dans les meilleures conditions, pour d’éventuels rapatriement. Il est aussi à noter que le premier vol de rapatriement a été opéré le jeudi 3 mars avec à son bord 76 algériens.

Fermeture momentanée de l’ambassade algérienne en Ukraine

Aujourd’hui samedi 5 mars, le ministère des Affaires Etrangères a décidé de suspendre momentanément les activités au niveau de l’ambassade d’Algérie en Ukraine. D’après le communiqué du ministère cela est dû à l’instabilité sécuritaire que vit le pays, ces derniers jours.

Dans son communiqué, le ministère « Informe l’ensemble des citoyennes et citoyens algériens résidants en Ukraine, que l’ambassade algérienne de Kiev, cessera ses activités momentanément au vu de la situation sécuritaire en Ukraine, à partir de ce samedi 5 mars. De ce fait l’ambassade appelle l’ensemble des citoyennes et citoyens à les joindre, via le numéro cellulaire suivant : 00 380 50 66 191 68 ou par mail : [email protected] ».

Dans ce même communiqué les algériens vivant en Ukraine peuvent aussi joindre les ambassades suivantes :

Ambassade algérienne à Varsovie en Pologne :

Numéro de téléphone : 00 48 22 617 58 55

Numéro du cellulaire : 00 48 78 060 53 53

Adresse e-mail : [email protected]

Ambassade algérienne à Bucarest en Roumanie :

Numéro vert : 00 48 78 060 53 53

Adresse e-mail : [email protected]

Ambassade algérienne à Budapest en Hongrie :

Numéro de téléphone : 00 36 1 392 05 10

Adresse e-mail : [email protected]

Ministère des Affaire Etrangères :

Numéro vert : 021 50 45 00

Numéro du cellulaire : 0661 20 46 59

Adresse e-mail : [email protected]