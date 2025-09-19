UFC Algérie : accès aux cours numériques pour les étudiants à partir de demain

L’Université de la Formation Continue a annoncé, vendredi, le démarrage des cours pour l’année universitaire 2025-2026. Dès ce samedi, les étudiants inscrits pourront accéder aux différentes plateformes pédagogiques de l’établissement, marquant une nouvelle étape dans la généralisation de l’enseignement numérique en Algérie.

Dans un communiqué officiel, l’UFC a précisé que les étudiants pourront se connecter via le site institutionnel ufc.dz. Pour accéder aux espaces pédagogiques, il suffira d’utiliser comme identifiant l’année et le numéro du baccalauréat, et comme mot de passe la date de naissance. En cas d’impossibilité, un mot de passe générique « 1012000 » a été prévu.

Les étudiants ayant réglé leurs frais d’inscription au cours de la semaine écoulée verront donc leurs comptes activés dès dimanche. Quant aux nouveaux inscrits dans les spécialités de master, notamment en psychologie de l’éducation, en anglais technique pour le management et en didactique de la langue anglaise, ils auront la possibilité de finaliser leurs démarches administratives au cours de la semaine prochaine.

Qu’est-ce que l’UFC ?

Créée pour répondre aux besoins croissants de formation flexible et adaptée, l’Université de la Formation Continue est un établissement public algérien qui se distingue par son modèle pédagogique. Contrairement aux universités traditionnelles, l’UFC propose des parcours conçus pour s’adapter aux contraintes des étudiants salariés, des adultes en reconversion, ou encore des personnes souhaitant compléter leur cursus universitaire.

L’UFC s’appuie alors fortement sur les technologies de l’information et de la communication afin de rendre l’enseignement accessible partout sur le territoire. Les cours sont dispensés à distance via des plateformes numériques, avec des contenus interactifs, des ressources pédagogiques variées et un suivi assuré par des enseignants spécialisés. Cette approche contribue à démocratiser l’enseignement supérieur en Algérie et à favoriser la formation tout au long de la vie.

Vers une université numérique en Algérie

Avec ce lancement, l’UFC confirme alors son rôle de pionnière dans l’enseignement numérique. En permettant à des milliers d’étudiants d’accéder aux cours en ligne, l’établissement répond aux besoins de flexibilité et d’adaptabilité du monde moderne. Ce système s’adresse aussi bien aux étudiants en formation initiale qu’aux professionnels qui cherchent à renforcer leurs compétences.

Ainsi, ce virage numérique illustre la volonté des autorités algériennes de moderniser le système éducatif national et de l’aligner sur les standards internationaux. À travers l’UFC, l’Algérie promeut une vision inclusive et innovante de l’éducation, où la technologie devient un levier d’égalité des chances et d’amélioration continue des savoirs.